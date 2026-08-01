آموزش هوش مصنوعی به معلمان بوشهری در قالب طرح «ایران دیجیتال»

علی سملیان به خبرنگار مهر گفت: طرح «ایران دیجیتال» یکی از ظرفیتهای راهبردی کشور برای تربیت نیروی انسانی متخصص و توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار میرود و بر اساس اهداف برنامه هفتم پیشرفت، بهتدریج دانشآموزان و معلمان بیشتری از دورههای آموزشی آن بهرهمند خواهند شد.
وی با اشاره به اجرای برنامههای تکمیلی در قالب طرح ملی ایران دیجیتال افزود: دوره آموزش «پایتون مقدماتی» ویژه معلمان درس کار و فناوری در استانهای بوشهر، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، مازندران، خوزستان و تهران و شهرستانهای تابعه آن برگزار شده است.
سملیان بیان کرد: تاکنون حدودا ۲۶ هزار دانش آموز و ۷۰ نفر از معلمان کار و فناوری استان بوشهر در طرح ایران دیجیتال مشارکت داشته اند.
وی خاطر نشان کرد: ایران دیجیتال با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری مشترک وزارت آموزش و پرورش در حال اجرا است. علاقه مندان می توانند از طریق نصب اپلیکیشن ایران دیجیتال در این طرح ثبت نام و شرکت کنند.
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