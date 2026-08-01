به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ٩ مرداد، اعلام شد.

مجموعه تئاترشهر

نمایش «آتش سوزی‌ها» به کارگردانی مرتضی میرمنتظمی که از روز ٣١ تیر اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ تماشاگر و قیمت بلیت ۵۶٠ تا ٧٠٠ هزار تومان آغاز کرده، با ٩ اجرا و ۴ هزار و ٨٧٠ مخاطب، ٣ میلیارد و ١٠ میلیون و ۴٩٠ هزارتومان فروش داشته است.

نمایش «خطرنج» به کارگردانی نگین ضیایی که از روز ١٠ تیر اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه ٩ مرداد با مجموع ٢۴ اجرا، ٢ هزار و ٢٠٩ تماشاگر و فروشی معادل ٧۵۶ میلیون و ٧٢٠ هزار تومان به اجرای خود پایان داد.

نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی هم که از روز ٨ تیر اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣۵٠ هزار تومان آغاز کرده، تاکنون با ٢٨ اجرا و یک هزار و ٩٣١ تماشاگر به فروشی معادل ۵۵٨ میلیون و ٩٨۵ هزار تومان دست یافته است.

نمایش «تابوت عهد» به کارگردانی مجتبی جدی نیز که اجرای خود را از روز ١۶ تیر در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، روز جمعه ٩ مرداد ماه با مجموع ٢١ اجرا، ٧۵٩ تماشاگر و فروشی معادل ١۵۵ میلیون و ٣١٠ هزار تومان به اجراهای خود پایان داد.

نمایش «ملکه زیبایی لی‌نین» به کارگردانی هیربد اولیایی هم که اجرای خود را از روز ۴ مرداد در کارگاه نمایش با ظرفیت ٢۶ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده است، تاکنون با مجموع ۶ اجرا و ١۵٣ تماشاگر به فروشی معادل ٢۵ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

تالار هنر

نمایش «هچل» به کارگردانی امیر افسر شیبانی که از ٧ مرداد در تالار هنر با ظرفیت صندلی ٢۴۴ نفر و بلیت ٢۴٢ هزار تومانی به صحنه رفته است؛ پس از پشت‌سرگذاشتن ٣ اجرا، میزبان ۴۶٩ تماشاگر و فروش ٧۴ میلیون و ٨٧۴ هزار تومان شده است.

تماشاخانه سنگلج

نمایش «میراث» به کارگردانی غلامرضا عربی نیز که از ١٠ تیر در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ٢۴ اجرا، میزبان یک هزار و ٨١۵ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ٢١۴ میلیون و ۶۶٠ هزارتومان دست پیدا کرده است.

در مجموع، ١٢ هزار و ٢٠۶ نفر از ٧ نمایش روی صحنه با فروش ۴ میلیارد و ٧٩۶ میلیون و ٨٣٩ هزارتومان دیدن کرده‌اند.