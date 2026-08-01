واژگونی خودروی کوییک در پارسیان ۵ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود دلدار، اظهار کرد: گزارشی مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودروی سواری کوییک در یک کیلومتری پاسگاه لاور چاهو به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس شهری و جادهای هشنیز و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه هلالاحمر حمیران به محل حادثه اعزام شدند.
مسئول اورژانس پیشبیمارستانی پارسیان، ادامه داد: پس از حضور کارشناسان اورژانس و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد، این حادثه پنج مصدوم دارد که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، تثبیت وضعیت و مراقبتهای پیشبیمارستانی برای ادامه درمان به بیمارستان رستمانی پارسیان منتقل شدند.
دلدار در پایان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت و سرعت غیرمجاز، خودداری از رانندگی در حالت خوابآلودگی و خستگی، توجه کامل به مسیر، بازبینی وضعیت فنی خودرو پیش از سفر و استفاده از کمربند ایمنی از بروز حوادث رانندگی و افزایش آمار مصدومان و تلفات جادهای پیشگیری کنند.
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