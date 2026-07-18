جنایت از سر استیصال

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: حمله به مراکز درمانی با هیچ نوع بهانه‌ای قابل توجیه نیست و براساس تعاریف حقوق بین‌الملل و بیانیه حقوق‌بشر که دول غربی خود از واضعان و مبلغان آن هستند، از مصادیق جنایت جنگی محسوب می‌شود. اما ذات جنایتکار یانکی و تشنگی آنها برای ریختن خون کودکان بارها در این چند دهه اثبات شده است. بامداد پنجشنبه کودکان سرطانی بیمارستان شهید بقایی اهواز، که یکی از مراکز درمانی تخصصی استان خوزستان در ارائه خدمات درمانی به بیماران مبتلا به سرطان و بیماری‌های خونی، به‌ویژه کودکان است، وحشتی ناشی از سبعیت دشمن آمریکا را تجربه کردند.

دست خدا محاسبات دشمن کودک‌کش را این‌بار غلط درآورد و بمب‌هایش به خود بیمارستان اصابت نکرد تا ملت ایران از ترومای میناب دیگری رنج نبرد. اما تجربه میناب که دشمن در آن در دو مرحله و عامدانه مدرسه میناب را هدف قرار داد، و همین‌طور اثر شدید موج و صدای انفجار چنان روی روح و روان بیماران سرطانی و به‌خصوص کودکان سرطانی، کادر درمان را به این نتیجه رساند که به‌سرعت بیمارستان را تخلیه کنند. مدیر بیمارستان شهید بقایی اهواز بعد از این فاجعه اعلام کرد: پس از حمله تجاوزکارانه آمریکای جنایتکار به اطراف بیمارستان، موظف شدیم ۲۱۱ بیمار بستری را جابه‌جا کنیم. دکتر مجید بوعذار افزود: تمام تخت‌های بیمارستان شهید بقایی ۲ به علت وقوع شرایط اضطراری تخلیه شد و بیماران منتقل گردیدند.

از سوی دیگر در پی تجاوز وحشیانه نیروهای آمریکایی و بمباران زیرساخت‌های غیرنظامی در استان هرمزگان، دو برادر دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی به نام‌های مازیار (۱۱ساله) و همایون (۳۲ساله) چتر زرین، در جریان حمله به پل ارتباطی نیمه‌کار شهرستان خمیر به شهادت رسیدند.

کارشناسان علوم نظامی و امنیتی معتقدند یکی از روش‌های مرسوم مرعوب‌سازی حداکثری در میان ارتش‌های غربی ــ استعماری و در صدر آنها آمریکا و رژیم‌صهیونیستی حین استیصال از تسلیم‌کردن رقبای تمدنی خود، ایجاد ترس بسیار شدید و ناگهانی (Vasovagal Syncope) از طریق ارتکاب خشونت بدون هیچ نوع رودربایستی است. درواقع هدف از این دیونمایی ایجاد حس درماندگی در مردم و زمینه‌سازی برای توجیه‌گری تسلیم آنهاست. در این راستا، ازجمله تکنیک‌های رایج برای ایجاد این نوع ترس در میان افکارعمومی مردم مورد حمله کشورهای غربی، ارتکاب جنایت‌هایی چون کودک‌کشی یا بیمارکشی یا آماده نشان‌دادن خود برای ارتکاب این گونه جنایت‌ها و انتشار اخبار و تصاویر آن است.