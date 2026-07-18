به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، مت دیمون از «بورن» ناامید نشده و می‌گوید ممکن است به داستانی ارزشمند برای قسمت بعدی نزدیک شده باشند.

دیمون که در یک برنامه زنده حاضر شده بود، گفت با کارگردان ادوارد برگر روی این پروژه کار می‌کند و سعی دارد داستان را به سرانجام برساند و یک خط فکری برای بازگشت بورن پیدا کرده‌اند.

وی عنوان‌کرد: با یک کارگردان درجه یک به نام اد برگر درباره‌اش صحبت می‌کنم. او «در جبهه غرب خبری نیست» را ساخته است. او کارگردان فوق‌العاده‌ای است و ما در مورد آن با هم صحبت می‌کنیم و فقط سعی داریم بفهمیم داستان را چطور به سرانجام برسانیم. من دوست دارم این کار را انجام دهم.

ساخته شدن فیلم بعدی «بورن» به این دلیل اینقدر طول کشیده که دیمون اصرار داشت فیلم بعدی شایسته‌ سه قسمت اول باشد و در عین حال، چیزی تازه و ضروری برای پیشبرد داستان داشته باشد.

وی گفت: اگر قرار باشد این کار را انجام دهیم، می‌خواهیم مثل سه قسمت اول باشد. این فیلم مثل جیمز باند ساخته نشده که هر فیلم ماموریت خودش را داشته باشد.

به نظر می‌رسد دیمون به موفقیت خودش و برگر در یافتن داستان مناسب، مثبت نگاه می‌کند.

سپتامبر گذشته برگر گفته بود به ساخت فیلم بعدی «بورن» فکر می‌کند و همه چیز به رضایت دیمون از فیلمنامه بستگی دارد.

وی گفته بود: اگر مت [دیمون] بخواهد این کار را انجام دهد، من این کار را خواهم کرد. اگر واقعاً این احساس را داشته باشیم که داریم چیز جدیدی به فیلم‌های عالی قبلی بورن اضافه می‌کنیم، این کار را انجام می‌دهیم. برای این که مت بخواهد این کار را انجام دهد و من هم بخواهم این کار را انجام دهم، این شرط ضروری است.

سال ۲۰۲۵، یونیورسال حقوق مجموعه «بورن» را با هدف ادامه این مجموعه دوباره به دست آورد. آخرین خبری که درباره پیشرفت پروژه منتشر شد نوشته شدن آخرین پیش‌نویس فیلمنامه توسط جو بارتون بود.

با اکران ۵ فیلم، این مجموعه ۱.۶۴ میلیارد دلار در گیشه جهانی فروش کرد. سه فیلم اول شامل «هویت»، «برتری» و «اولتیماتوم» بهترین‌های این مجموعه بودند، ولی ۲ فیلم آخر چندان موفق نبودند.

بورن آخرین بار یک دهه پیش در فیلم «جیسون بورن» در سال ۲۰۱۶ ظاهر شد، که بازگشت پل گرینگرس به عنوان کارگردان را نیز رقم زد و مت دیمون هم در آن بازی کرد. از نظر داستانی این فیلم دنباله‌ای بر فیلم «اولتیماتوم بورن» در سال ۲۰۰۷ بود. استقبال منتقدان از فیلم خوب بود و فیلم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در گیشه جهانی فروخت.