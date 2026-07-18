میزبانی میامی از بزرگترین سفره جهانی حضرت رقیه(س)

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع جهانی حضرت رقیه(س) اعلام کرد بزرگترین سفره حضرت رقیه(س) دخت گرانقدر امام حسین(ع) در شهرستان میامی برگزار می شود.
مجمع جهانی حضرت رقیه(س) هدف از این سفره جهانی را تعجیل در فرج امام زمان (عج) و پیروزی اسلام در مقابله با جبهه کفر اعلام کرده است.
این مراسم فردا یکشنبه بیست و هشتم تیرماه ۱۴۰۵ با حضور مادران و دختران سه تا پنج سال در شهرستان میامی برگزار خواهد شد.
حسینیه اعظم میامی میزبان این رویداد خواهد بود همچنین از عموم زنان و دختران شهرستان میامی دعوت شده تا در این مراسم حضور یابند.
حضرت رقیه(س) دختر گرانقدر امام حسین(ع) بود که در چهار سالگی درگذشت و حرم مطهر دخت گرانقدر سالار شهیدان در دمشق سوریه است.
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