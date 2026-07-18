به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلم کوتاه «بی‌نشان» به نویسندگی و کارگردانی مصیب عربی ساخته شده است.

معصومه محمدی، احسان صاحبدادی، باران علیپور، محمد خوش حساب، کیان بقال‌زادگان در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.

این فیلم به تهیه‌کنندگی انجمن ‌سینمای جوانان ایران و مصیب عربی است و دیگر عوامل آن، دستیار کارگردان: بهراد عباسی، تصویربردار و تدوینگر: مهرداد فخرپور، صداگذار: محمدمهدی جواهری‌زاده، صدابردار: حسین پوررحیمی، نورپرداز، اصلاح رنگ و نور: بهراد عباسی، آهنگساز: مهرداد فخرپور، طراح گریم و اجرا: علیرضا غدیری، مدیر روابط عمومی و امور رسانه: زهره السادات فرقانی هستند.

در داستان «بی‌نشان» آمده است: بعد از سال‌ها چشم انتظاری با پیدا شدن پیکر شهیدی مفقودالاثر از مادر شهید خواسته می‌شود تا برای تعیین هویت شهید، آزمایش دی ان ای بدهد اما او به رغم پیگیری‌های مسئول مربوطه از آزمایش دادن امتناع می‌کند.

فیلمبرداری فیلم کوتاه «بی‌نشان» در خرداد و با موضوع مادر شهید گمنام به مدت ۱۳ دقیقه در کرج و تهران انجام شد تا پس از اتمام مراحل فنی (تدوین، اصلاح نور و رنگ) برای حضور در جشنواره‌های معتبر داخلی و خارجی آماده شود.