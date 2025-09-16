به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، ۱۹ اثر راه‌ پیدا کرده به بخش داستانی کوتاه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، معرفی شدند.

این آثار به شرح زیر هستند:

«باکس ترش و ملس» به کارگردانی هانیه فراهانی و تهیه‌کنندگی بهراد رضازاده

«به رنگ انار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی علی کیانی

«بیتورا» به کارگردانی محمد فرج صالحی و تهیه‌کنندگی محمد مهدی اباذری

«ته باری» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی حسین پورخلیلی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران

«تولد» به کارگردانی ژاله نیلوفری و تهیه‌کنندگی مصطفی گلکار

«حنابندون» به کارگردانی عرفانه سادات کریمی و تهیه‌کنندگی روزبه بمانی، محصول انجمن سینمای جوانان

«حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل و تهیه‌کنندگی مشترک علی اصغر سلطانی نژاد و محمود شریفی اصل، محصول انجمن سینمای جوانان قم

«خارِپشت» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدعلی حسینی، محصول انجمن سینمای جوانان

«خانه‌ام اینجاست» به کارگردانی علیرضا آقامحمدی و تهیه‌کنندگی امین قطبی فر

«دفتر شصت برگ» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی پیام میرتبریزیان

«دندان بی‌عقل» به کارگردانی مهری قربانی و تهیه‌کنندگی علیمردان داودی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران دفتر نجف آباد

«دوچرخه آبی» به کارگردانی سیاوش ساعدپناه و تهیه‌کنندگی سعید نجاتی

«دینگو» به کارگردانی محسن عباسی و تهیه کنندگی محمدعلی غلامی، محصول مرکز فیلم جوان سوره

«روا» به کارگردانی زهرا منصوری و تهیه کنندگی محمدمهدی فقی سیفی‌زاد

«فرشته و شکاربان» به کارگردانی نوید صولتی و تهیه کنندگی مهاجر توحیدپرست، محصول انجمن سینمای جوانان ایران

«گربه سیاه» به کارگردانی و تهیه کنندگی حمید عزیزی، محصول مشترک دفتر اردبیل انجمن سینمای جوانان ایران و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل

«مانع» به کارگردانی افشین ملکی و تهیه کنندگی نیشتمان صالحی

«مشق هر روز» به کارگردانی امیر روئینی و تهیه کنندگی سجاد انتظاری مهدی، محصول باشگاه فیلم رویش

«هیچکس خانه نیست» به کارگردانی و تهیه کنندگی میثم شمسی

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.