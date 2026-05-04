روایت یک دیدار پس از ۴۲ سال در فیلم کوتاه «ملاقات در بهار»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «ملاقات در بهار» به نویسندگی و کارگردانی حسین قاسمیهنر و با تهیهکنندگی حسین واله، به تازگی توسط جمعی از هنرمندان جوان باشگاه فیلم سوره تولید شده است. این اثر با الهام از روزهای اخیر و شهادت مادر یکی از رزمندگان دفاع مقدس در بمباران هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا در تهران شکل گرفته است.
این فیلم با نگاهی شاعرانه، قصه مادری را روایت میکند که در سالهای دفاع از میهن، فرزند خود را راهی جبهه میکند و پس از چهار دهه چشمانتظاری، سرانجام در جریان بمباران های غرب تهران، در روایتی نمادین و احساسی به دیدار او میرود.
داستان «ملاقات در بهار» بر پایه زندگی واقعی حاجیهخانم عزت توکلیزاده مادر شهید دفاع مقدس محمدرضا عبایی، نوشته شده است؛ بانویی که سالها دوری و انتظار فرزندش را تاب آورد و سرانجام در حملات دشمن صهیونیستی- آمریکایی به شهادت رسید.
این فیلم کوتاه با مدت زمان ۱۰۰ ثانیه، ضمن بازنمایی مفهوم انتظار مادران شهید و پیوند عمیق و ابدی آنها با فرزندانشان، به زبان سینما به یکی از زخمها و حماسههای امروز ایران میپردازد.
مهرداد خانی مدیر تولید، عارف نامور مدیر فیلمبرداری، زهرا فتحاللهی تدوین، پیام آزادی آهنگساز، مهسا نادرجو برنامهریز و دستیارکارگردان، مسعود شاهوردی صدابردار و اردلان مقدم عکاس از دیگر عوامل اصلی این اثر هستند.
همچنین سارا والیانی و منظر لشگری در نقش مادر و پیمان نوری در نقش فرزند، ایفای نقش کردهاند.
این فیلم به همت باشگاه فیلم سوره ساخته شده و قرار است در جشنواره فیلم ۱۰۰ به نمایش گذاشته شود.
