تصویربرداری فیلم کوتاه «خداحافظی زیبا» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، فیلمبرداری فیلم «خداحافظی زیبا» به نویسندگی و کارگردانی مهرداد فخرپور به پایان رسید. در این فیلم مهدیه کلانتری و محمد امین به عنوان بازیگران اصلی و امیر خانزاده، زهرا نویدی راد، علیرضا غفرانی، فائزه رستمی، محمد خوش حساب، پریسا نمازی، محمد حسن‌زاده به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این فیلم، تهیه‌کنندگان: انجمن سینمای جوانان ایران و مهرداد فخرپور، دستیار کارگردان: مصیب عربی، تصویربردار و تدوینگر: مهرداد فخرپور، صدابردار: حسین پوررحیمی، صداگذار: محمدمهدی جواهری‌زاده، نورپرداز و اصلاح رنگ: بهراد عباسی، منشی صحنه: انیس حقیقی و مدیر روابط عمومی و رسانه: زهره السادات فرقانی هستند.

در خلاصه داستان «خداحافظی زیبا» آمده است: زیبا که با پدرش زندگی می‌کند قرار است فردا مهاجرت کند. پیش از رفتن او یک مهمانی خداحافظی ترتیب داده‌اند اما ...

تصویربرداری این فیلم به مدت ۱۶ دقیقه در ژانر درام خانوادگی با موضوع مهاجرت خرداد ۱۴۰۵ در فرودگاه بین المللی امام خمینی به پایان رسید تا پس از طی مراحل تدوین برای حضور به جشنواره‌های داخلی و خارجی ارسال شود.