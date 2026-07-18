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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۳

۳۶۵ هزار پرونده قضایی در خراسان جنوبی الکترونیکی شد

۳۶۵ هزار پرونده قضایی در خراسان جنوبی الکترونیکی شد

بیرجند- رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از تبدیل بیش از ۳۶۵ هزار پرونده قضایی به سند الکترونیکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۳۶۵ هزار فقره پرونده قضایی در خراسان جنوبی به سند الکترونیکی تبدیل شده که این اقدام در چارچوب اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و توسعه عدالت الکترونیک صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه حرکت از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند پرونده‌ها از اولویت‌های دستگاه قضایی است، افزود: الکترونیکی شدن اسناد علاوه بر افزایش امنیت اطلاعات، از آسیب‌دیدگی فیزیکی پرونده‌ها جلوگیری کرده و احتمال بروز خطای انسانی را نیز کاهش داده است.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به ۹۲ هزار پرونده نیز به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ رسیدگی شد، تصریح کرد: حذف تدریجی اسناد کاغذی ضمن کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در فضای نگهداری پرونده‌ها، روند رسیدگی را نیز تسریع کرده است.

عبداللهی استفاده از پایگاه‌های داده یکپارچه و فضای ابری را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: این زیرساخت‌ها امکان دسترسی سریع، دقیق و ایمن به اطلاعات پرونده‌ها را برای مراجع قضایی فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه هدف نهایی دستگاه قضایی، الکترونیکی شدن تمامی پرونده‌های دادگستری استان است، افزود: با تحقق این برنامه، خدمات قضایی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه خواهد شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از توسعه دادرسی‌های الکترونیکی خبر داد و گفت: امسال هزاران جلسه رسیدگی به صورت برخط و بدون انتقال فیزیکی متهمان برگزار شده و هم‌اکنون ۹۷ درصد ابلاغ‌های قضایی در استان نیز به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

عبداللهی از برنامه‌ریزی برای اجرای ارجاع هوشمند پرونده‌ها و بهره‌گیری از دستیار هوشمند قاضی خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات در راستای افزایش دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی‌های قضایی دنبال می‌شود.

وی در پایان با اشاره به عملکرد سال گذشته دادگستری استان گفت: در این مدت ۱۹۳ هزار و ۶۵۹ فقره پرونده وارد دادگستری خراسان جنوبی شد که از این تعداد، ۱۸۸ هزار و ۴۰ فقره تعیین تکلیف شده است.

کد مطلب 6891522

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