۳۶۵ هزار پرونده قضایی در خراسان جنوبی الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۳۶۵ هزار فقره پرونده قضایی در خراسان جنوبی به سند الکترونیکی تبدیل شده که این اقدام در چارچوب اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه و توسعه عدالت الکترونیک صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه حرکت از مدیریت سنتی به مدیریت هوشمند پروندهها از اولویتهای دستگاه قضایی است، افزود: الکترونیکی شدن اسناد علاوه بر افزایش امنیت اطلاعات، از آسیبدیدگی فیزیکی پروندهها جلوگیری کرده و احتمال بروز خطای انسانی را نیز کاهش داده است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سال گذشته نزدیک به ۹۲ هزار پرونده نیز به صورت کاملاً الکترونیکی و بدون استفاده از کاغذ رسیدگی شد، تصریح کرد: حذف تدریجی اسناد کاغذی ضمن کاهش هزینهها و صرفهجویی در فضای نگهداری پروندهها، روند رسیدگی را نیز تسریع کرده است.
عبداللهی استفاده از پایگاههای داده یکپارچه و فضای ابری را از مزایای این طرح برشمرد و گفت: این زیرساختها امکان دسترسی سریع، دقیق و ایمن به اطلاعات پروندهها را برای مراجع قضایی فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه هدف نهایی دستگاه قضایی، الکترونیکی شدن تمامی پروندههای دادگستری استان است، افزود: با تحقق این برنامه، خدمات قضایی با سرعت، دقت و کیفیت بیشتری به شهروندان ارائه خواهد شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی همچنین از توسعه دادرسیهای الکترونیکی خبر داد و گفت: امسال هزاران جلسه رسیدگی به صورت برخط و بدون انتقال فیزیکی متهمان برگزار شده و هماکنون ۹۷ درصد ابلاغهای قضایی در استان نیز به شکل الکترونیکی انجام میشود.
عبداللهی از برنامهریزی برای اجرای ارجاع هوشمند پروندهها و بهرهگیری از دستیار هوشمند قاضی خبر داد و اظهار کرد: این اقدامات در راستای افزایش دقت، سرعت و کیفیت رسیدگیهای قضایی دنبال میشود.
وی در پایان با اشاره به عملکرد سال گذشته دادگستری استان گفت: در این مدت ۱۹۳ هزار و ۶۵۹ فقره پرونده وارد دادگستری خراسان جنوبی شد که از این تعداد، ۱۸۸ هزار و ۴۰ فقره تعیین تکلیف شده است.
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