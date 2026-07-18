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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری قله فرهنگی می‌شود 

کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری قله فرهنگی می‌شود 

شهرکرد- مسئول سازمان حفظ آثار ‌و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه پاسداران گفت: کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری به الگویی موفق برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی مرتبط با شهدا در کشور تبدیل می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزادی بعد از ظهر شنبه در بازدید از روند آماده‌سازی کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری با قدردانی از اقدامات انجام شده، اظهار کرد: امروز از نزدیک روند کار، هماهنگی‌ها، محصولات و برنامه‌های در حال اجرا را بررسی کردیم و خوشبختانه اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی در استان صورت گرفته است.

وی افزود: وجود همت، عزم جدی، یکدلی و انسجام میان مسئولان و عوامل اجرایی کنگره، این امید را تقویت کرده که شاهد برگزاری رویدادی اثرگذار، فاخر و الگو برای کل کشور باشیم به طوری که بتوانیم تجربیات این کنگره را به سایر استان‌ها منتقل کنیم.

مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با اشاره به اینکه برخی برنامه‌ها هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند، تأکید کرد: زمان مناسبی تا برگزاری اجلاسیه باقی مانده و کار تکمیل برنامه‌ها با قدرت ادامه خواهد یافت.

سردار آزادی در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری اجلاسیه پایان کار کنگره نیست، بلکه آغاز مسیر و قله‌ای برای گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی در حوزه شهدا و دفاع مقدس خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی کنگره در استان، ابراز امیدواری کرد که این حرکت تداوم یابد و پس از برگزاری کنگره نیز فعالیت‌های مرتبط با شهدا و دفاع مقدس در استان با قوت بیشتری پیگیری شود و زمینه شکوفایی بیشتر این عرصه فراهم گردد.

کد مطلب 6891683

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