به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزادی بعد از ظهر شنبه در بازدید از روند آماده‌سازی کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری با قدردانی از اقدامات انجام شده، اظهار کرد: امروز از نزدیک روند کار، هماهنگی‌ها، محصولات و برنامه‌های در حال اجرا را بررسی کردیم و خوشبختانه اقدامات بسیار خوب و ارزشمندی در استان صورت گرفته است.

وی افزود: وجود همت، عزم جدی، یکدلی و انسجام میان مسئولان و عوامل اجرایی کنگره، این امید را تقویت کرده که شاهد برگزاری رویدادی اثرگذار، فاخر و الگو برای کل کشور باشیم به طوری که بتوانیم تجربیات این کنگره را به سایر استان‌ها منتقل کنیم.

مسئول سازمان حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه و بسیج با اشاره به اینکه برخی برنامه‌ها هنوز به مرحله نهایی نرسیده‌اند، تأکید کرد: زمان مناسبی تا برگزاری اجلاسیه باقی مانده و کار تکمیل برنامه‌ها با قدرت ادامه خواهد یافت.

سردار آزادی در ادامه خاطرنشان کرد: برگزاری اجلاسیه پایان کار کنگره نیست، بلکه آغاز مسیر و قله‌ای برای گسترش هرچه بیشتر فعالیت‌های فرهنگی در حوزه شهدا و دفاع مقدس خواهد بود.

وی در پایان با اشاره به راه‌اندازی دبیرخانه دائمی کنگره در استان، ابراز امیدواری کرد که این حرکت تداوم یابد و پس از برگزاری کنگره نیز فعالیت‌های مرتبط با شهدا و دفاع مقدس در استان با قوت بیشتری پیگیری شود و زمینه شکوفایی بیشتر این عرصه فراهم گردد.