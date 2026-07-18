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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۶

آمادگی ۵۰۰ ناوگان عمومی مرکزی برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی

آمادگی ۵۰۰ ناوگان عمومی مرکزی برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی

اراک- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی گفت: ۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی این استان برای جابه‌جایی ۲۰ هزار زائر اربعین به پایانه مرزی مهران پیش‌بینی شده است.

روح اله محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی، راهدارخانه‌ها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، آماده‌سازی و تجهیز شده‌اند.

وی افزود: به منظور تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر استان مرکزی شامل ۳۵۰ دستگاه مینی‌بوس و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی حدود ۲۰ هزار زائر به پایانه مرزی برکت مهران پیش‌بینی و با همکاری رانندگان استان آماده خدمت‌رسانی شده است.

محسن زاده تصریح کرد: ۳۵ راهدارخانه و ۳۷ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی استان مرکزی نیز برای ارائه خدمات به زائران در ایام اربعین آماده‌سازی شده و ۱۵ اکیپ راهداری از استان مرکزی برای مشارکت در عملیات خدمت‌رسانی در مرز مهران اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای استان ادامه داد: از ابتدای سال جاری، مجموعه راهداری استان با بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران و سازماندهی اکیپ‌های پیمانی و امانی، اجرای اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی، بهسازی و آماده‌سازی محورهای مواصلاتی را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر ۳۲ اکیپ راهداری در مراحل پایانی اجرای اقدامات ایمنی، لکه‌گیری، بهسازی و آماده‌سازی مسیرها برای تردد ایمن مسافران و زائران قرار دارند تا شرایط مناسبی برای سفرهای اربعین فراهم شود.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی برای تسهیل تردد زائران بسیج شده است و تلاش می‌شود با ارائه خدمات مناسب، ایمنی و آرامش خاطر زائران در مسیرهای رفت‌وبرگشت به مرز مهران فراهم شود.

محسن زاده بیان کرد: با استقرار نیروهای راهداری در نقاط مختلف و نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی، تلاش می‌شود خدمات‌رسانی مطلوب و ایمن به زائران در طول مسیرهای تردد انجام شود.

کد مطلب 6891693

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