روح اله محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی، راهدارخانه‌ها و محورهای مواصلاتی استان مرکزی با هدف ارائه خدمات مطلوب به زائران اربعین حسینی، آماده‌سازی و تجهیز شده‌اند.

وی افزود: به منظور تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر استان مرکزی شامل ۳۵۰ دستگاه مینی‌بوس و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی حدود ۲۰ هزار زائر به پایانه مرزی برکت مهران پیش‌بینی و با همکاری رانندگان استان آماده خدمت‌رسانی شده است.

محسن زاده تصریح کرد: ۳۵ راهدارخانه و ۳۷ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی استان مرکزی نیز برای ارائه خدمات به زائران در ایام اربعین آماده‌سازی شده و ۱۵ اکیپ راهداری از استان مرکزی برای مشارکت در عملیات خدمت‌رسانی در مرز مهران اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های جاده‌ای استان ادامه داد: از ابتدای سال جاری، مجموعه راهداری استان با بهره‌گیری از ظرفیت پیمانکاران و سازماندهی اکیپ‌های پیمانی و امانی، اجرای اقدامات لازم برای ارتقای ایمنی، بهسازی و آماده‌سازی محورهای مواصلاتی را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی تاکید کرد: در حال حاضر ۳۲ اکیپ راهداری در مراحل پایانی اجرای اقدامات ایمنی، لکه‌گیری، بهسازی و آماده‌سازی مسیرها برای تردد ایمن مسافران و زائران قرار دارند تا شرایط مناسبی برای سفرهای اربعین فراهم شود.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی برای تسهیل تردد زائران بسیج شده است و تلاش می‌شود با ارائه خدمات مناسب، ایمنی و آرامش خاطر زائران در مسیرهای رفت‌وبرگشت به مرز مهران فراهم شود.

محسن زاده بیان کرد: با استقرار نیروهای راهداری در نقاط مختلف و نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی، تلاش می‌شود خدمات‌رسانی مطلوب و ایمن به زائران در طول مسیرهای تردد انجام شود.