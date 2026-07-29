«ایران جان فدا» در مسیر کربلا؛ پرچم عشق بر دوش زائران دیار آفتاب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- سیمین سیف: در میانه راهی که قرن‌هاست با نام عشق و دلدادگی به سیدالشهدا(ع) شناخته می‌شود، امسال روایت دیگری از وفاداری رقم خورده است؛ روایتی از «ایران جان فدا» که پرچم عشق را بر دوش زائران دیار آفتاب نشانده و آنان را راهی کربلای معلی کرده است.

مردمی که پس از روزهای اندوه شهادت و فقدان رهبر شهید، اربعین را فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا، بیعت دوباره با رهبر انقلاب و پاسداری از مسیر مقاومت و ایثار می‌دانند و پیام وفاداری و دلدادگی را روایت می‌کنند.

در این میان، مردم دیار آفتاب نیز سال‌هاست با کوله‌باری از عشق و ارادت، سهم خود را از این حماسه جهانی ادا می‌کنند؛ مردمی که از سرزمین شهیدان، صنعت و مقاومت، راهی می‌شوند تا در بزرگ‌ترین اجتماع معنوی جهان، روایت دلدادگی خود را به تصویر بکشند.

اربعین امسال برای این کاروان عاشق، حال‌وهوایی متفاوت دارد؛ نخستین اربعین پس از فقدان رهبر شهید انقلاب که زائران، در مسیر کربلا علاوه بر تجدید عهد با آرمان‌های عاشورا، یاد بزرگمردی را با خود دارند که سال‌ها پرچم‌دار عزت، مقاومت و ایستادگی ملت ایران بود و جان خویش را در راه دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام تقدیم کرد.

این بار، هر قدم زائران دیار آفتاب، روایت یک دلتنگی و یک عهد دوباره است؛ عهدی که از حرم سیدالشهدا(ع) آغاز و تا بیعت با رهبر معظم انقلاب و تداوم راه شهیدان امتداد می‌یابد.

راهپیمایی میلیونی اربعین تجلی وحدت و انسجام امت اسلامی است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اجتماع عظیم اربعین با اتکا به ایمان و بصیرت ارادتمندان اهل‌بیت(ع)، جلوه‌ای از همبستگی جهان اسلام و فرصتی برای تبیین و ترویج پیام ماندگار عاشورا به شمار می‌رود.

آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی افزود: راهپیمایان اربعین حسینی سفیران ترویج فرهنگ و معارف عاشورا هستند و بر همین اساس، تبیین و گسترش این مکتب ارزشمند، وظیفه‌ای همگانی است تا پیام جهانی قیام عاشورا به ملت‌های مختلف منتقل شود.

وی گفت: حضور پرشور مردم در اربعین حسینی، تجلی اسلام ناب محمدی(ص) و نمایش وحدت و انسجام امت اسلامی است که از ایمان، بصیرت و بلوغ فکری ارادتمندان اهل‌بیت(ع) سرچشمه می‌گیرد.

آیت الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: اربعین حسینی فرصتی برای تعمیق شناخت پیام عاشورا و نمایش عظمت جهان اسلام است و اجتماع میلیونی زائران، نماد ایستادگی در برابر دشمنان اسلام و تجلی اقتدار و همبستگی امت اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: اجتماع میلیونی اربعین، نماد وحدت و انسجام امت اسلامی است و تبیین و ترویج پیام ماندگار عاشورا، با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و ابزارهای موجود، وظیفه‌ای همگانی به شمار می‌رود.

وی تاکید کرد: بسیاری از زائران، زیارت خود را به نیابت از رهبر شهید به جا می‌آورند و این حضور، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های شهدا، استمرار راه مقاومت و تجدید میثاق با فرهنگ عاشورا و مکتب ایثار است.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی گفت: حضور زائران در اربعین حسینی امسال با یاد و نام شهدای رمضان و رهبر شهید، جلوه‌ای از وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و مقاومت است.

وی تصریح کرد: این اجتماع عظیم، فرصتی برای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب و تأکید بر ادامه مسیر شهیدان در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و عزت امت اسلامی به شمار می‌رود.

۳۵ هزار نفر برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت‌نام کردند

مدیر حج و زیارت استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گفت: تاکنون نزدیک به ۳۵ هزار زائر این استان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه سماح ثبت‌نام قطعی کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۶۰ هزار زائر راهی عراق شوند.

محمدرضا حاج‌علی‌زاده افزود: از این تعداد، حدود ۳۱ هزار نفر مرز مهران و نزدیک به ۶ هزار نفر مرز خسروی را برای ورود به کشور عراق انتخاب کرده‌اند.

وی تصریح کرد: سال گذشته ۵۹ هزار و ۶۵۰ نفر از استان مرکزی در سامانه اربعین ثبت‌نام کردند.

حاج علی زاده ادامه داد: یک گروه ۲۵ نفره برای راهنمایی و امدادرسانی به زائران اعزام می‌شود که با استقرار در شهر کربلا، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: زائران متقاضی دریافت سهمیه ارز زیارتی اربعین در استان مرکزی باید با ارائه کارت ملی و کد رهگیری ثبت‌نام قطعی در سامانه سماح به شعب بانک‌های عامل مراجعه کنند.

۸۵ موکب استان مرکزی آماده خدمت‌رسانی به زائران اربعین

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی ۸۵ موکب برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین خبر داد.

رحیم غلامی اظهار کرد: موکب‌های استان مرکزی همزمان با ایام اربعین حسینی در داخل استان و شهرهای مقدس عراق به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند که از سوم مرداد آغاز شده و تا سیزدهم مردادماه ادامه دارد.

وی افزود: امسال در مجموع ۸۵ موکب از استان مرکزی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین اعلام آمادگی کرده‌اند که از این تعداد، ۵۲ موکب در کشور عراق مستقر خواهند شد و ۳۳ موکب نیز در داخل کشور به ارائه خدمات می‌پردازند.

غلامی تصریح کرد: از مجموع مواکب اعزامی استان مرکزی به عراق، ۱۲ موکب در شهر نجف اشرف، ۲۲ موکب در مسیر نجف تا کربلای معلی و در محدوده عمودها و ۱۶ موکب نیز در نقاط مختلف شهر کربلا مستقر شده‌اند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی با اشاره به استمرار فعالیت مواکب تا پایان موج بازگشت زائران، ادامه داد: خدمت‌رسانی موکب‌های استان مرکزی تنها محدود به ایام رفت زائران نیست و تا بازگشت کامل زائران اربعین ادامه خواهد داشت.

وی تاکید کرد: تمامی مواکب استان مرکزی با هماهنگی و آمادگی کامل در حوزه‌های اسکان، تغذیه، خدمات رفاهی و پشتیبانی فعالیت خواهند کرد تا زمینه حضور آرام و مطلوب زائران در این سفر معنوی فراهم شود.

۲۵ نیروی عملیاتی اورژانس استان مرکزی عازم مرز مهران شدند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۵ نیروی عملیاتی اورژانس برای ارائه خدمات امدادی و درمانی به زائران اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شد.

جواد نظری افزود: این تیم عملیاتی با بهره‌گیری از ۲ دستگاه اتوبوس‌آمبولانس، ۴ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی پشتیبان مکانیک سیار، تا ۱۶ مردادماه در مرز مهران مستقر خواهد بود و در راستای ارتقای خدمات امدادی به زائران فعالیت می‌کند.

وی تصریح کرد: نیروهای اورژانس استان مرکزی در مدت استقرار خود، در کنار سایر تیم‌های امدادی کشور، خدمات فوریت‌های پزشکی، انتقال بیماران و امدادرسانی به زائران اربعین حسینی را با هدف افزایش ایمنی و تسهیل سفر معنوی زائران ارائه خواهند کرد.

نظری ادامه داد: استقرار نیروهای اورژانس استان مرکزی از اول مردادماه آغاز و تا شانزدهم این ماه ادامه دارد.

وی تاکید کرد: خدمات ارائه‌شده از سوی این نیروهای عملیاتی شامل رسیدگی‌های سرپایی، انتقال بیماران، پشتیبانی از مأموریت‌های بین‌بیمارستانی و ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی و امدادی به زائران در مسیرهای تردد خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک افزود: این اقدامات با هدف ارتقای سطح آمادگی درمانی، تسریع در رسیدگی به حوادث احتمالی و حمایت از سلامت زائران اربعین حسینی در مرز مهران انجام می‌شود.

وی بیان کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و احتمال بروز گرمازدگی در میان زائران، آمادگی نیروها و تجهیزات اورژانس استان مرکزی برای ارائه خدمات افزایش یافته است‌

نظری گفت: حضور نیروهای اورژانس استان مرکزی در مرز مهران، بخشی از برنامه‌های پشتیبانی درمانی اربعین حسینی است که با هدف کاهش زمان دسترسی زائران به خدمات پزشکی، مدیریت حوادث احتمالی و افزایش ضریب ایمنی مسیر تردد زائران انجام می‌شود.

بیش از ۷ هزار زائر اربعین از مرکزی راهی مرز مهران شدند

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفت هزار و ۴۵۸ نفر زائر در قالب ۲۷۰ سفر از مبدأ استان مرکزی به مقصد پایانه‌های مرزی غرب کشور توسط ناوگان حمل و نقل عمومی و همت رانندگان پر تلاش جابه‌جا شده است.

روح الله محسن زاده گفت: شش هزار و ۸۲۳ نفر به مهران، ۳۸۱ نفر به خسروی، ۲۱۰ نفر به شلمچه و ۴۴ نفر به مرز چزابه سفر کرده‌اند که توصیه می‌شود زائران برای سهولت در بازگشت، از همان مرزی که از آن خارج شده‌اند در بازگشت نیز از همان مرز وارد کشور شود.

وی تصریح کرد: به منظور تسهیل تردد زائران اربعین حسینی، ۵۰۰ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافر استان مرکزی شامل ۳۵۰ دستگاه مینی‌بوس و ۱۵۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی حدود ۲۰ هزار زائر به پایانه مرزی برکت مهران پیش‌بینی و با همکاری رانندگان استان آماده خدمت‌رسانی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان مرکزی ادامه داد: ۳۵ راهدارخانه و ۳۷ مجتمع خدمات رفاهی بین‌راهی استان مرکزی برای خدمت‌رسانی به زائران آماده‌سازی شده و ۱۵ اکیپ راهداری نیز به مرز مهران اعزام می‌شوند.

محسن زاده تاکید کرد: از ابتدای طرح اربعین، هشت میلیون و ۹۸۴ هزار و ۶۵۵ دستگاه انواع وسایل نقلیه موتوری از جاده‌های استان مرکزی عبور کرده‌اند.

وی افزود: در این بازه زمانی، یک میلیون و ۸۳۷ هزار و ۱۲۲ وسیله نقلیه به استان مرکزی وارد و یک میلیون و ۹۶۵ هزار و ۴۲۹ وسیله نقلیه از استان خارج شده است.

کاروان ۱۴۰ نفره فرهنگیان بسیجی استان مرکزی راهی کربلای معلی شد

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان ۱۴۰ نفره فرهنگیان بسیجی شهرستان اراک در قالب سه دستگاه اتوبوس با هدف حضور در راهپیمایی عظیم اربعین و بهره‌مندی از فضای معنوی کربلای معلی، راهی کربلا شد.

رضا بنیادی افزود: اعزام کاروان‌های زیارتی فرهنگیان به مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی، فرصتی ارزشمند برای تعمیق باورهای دینی، تجدید میثاق با آرمان‌های سیدالشهدا(ع) و تقویت فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه آموزشی خواهد بود.

وی تصریح کرد: فرهنگیان به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام تعلیم و تربیت، نقش مهمی در انتقال مفاهیم دینی، انقلابی و ارزش‌های عاشورایی به نسل آینده دارند و حضور آنان در این حرکت عظیم معنوی می‌تواند زمینه‌ساز ترویج فرهنگ حسینی در میان دانش‌آموزان و جامعه باشد.

رئیس سازمان بسیج فرهنگیان استان مرکزی ادامه داد: حضور ۱۴۰ نفر از فرهنگیان شهرستان اراک در قالب یک کاروان زیارتی با سه دستگاه اتوبوس، اقدامی ارزشمند در مسیر گسترش فرهنگ عاشورا، همبستگی اجتماعی و تقویت روحیه جهادی میان جامعه فرهنگیان است.

وی تاکید کرد: حضور فرهنگیان بسیجی در راهپیمایی اربعین، فرصتی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های معنوی این سفر و بازخوانی آموزه‌هایی همچون فداکاری، مسئولیت‌پذیری، عدالت‌خواهی و ایستادگی در برابر ظلم است که باید در فرآیند تربیتی مدارس بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

کربلا به روایت عاشقان؛ قصه زائران دیار آفتاب از راهی که پایان ندارد

در میان جمعیت زائران، جوانی که کوله‌بارش را برای مسیر کربلا بسته است، از تفاوت اربعین امسال می‌گوید؛ از اینکه این سفر برای او تنها یک زیارت نیست، بلکه فرصتی برای تجدید عهد با آرمان‌هایی است که به گفته او، با خون شهدا و ایستادگی ملت ایران پیوند خورده است.

رضا دهنمکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال با یاد رهبر شهید انقلاب و با دلی پر از دلتنگی اما استوار، قدم در این مسیر گذاشته‌ایم تا نشان دهیم راه مقاومت و وفاداری همچنان ادامه دارد.

پیرمردی که سال‌هاست مسیر عشق تا کربلا را پیموده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: هر بار که قدم در این مسیر می‌گذاریم، پیامی روشن را با خود همراه می‌کنیم، پیام وفاداری به سیدالشهدا(ع) و پایبندی به راهی که عاشورا برای همیشه پیش روی آزادگان جهان قرار داد.

حاج غلامرضا فلاح ادامه داد: امسال یاد بزرگمردی که سال‌ها پرچم عزت و مقاومت ایران را برافراشته نگه داشت، همراه قدم‌های ماست.

وی تأکید کرد: حضور مردم در اربعین، تجدید پیمانی دوباره با ارزش‌هایی است که برای آن‌ها ایستادگی شده است.

در یکی از موکب‌های خدمت‌رسان به زائران، خادمی که مشغول آماده‌سازی خدمت به عاشقان حسینی است، اربعین را جلوه‌ای از همدلی و ایمان مردم دانست و گفت: اینجا همه برای خدمت به زائران حسین(ع) و رساندن پیام عشق و وفاداری آمده اند.

سید علی صفری افزود: امسال در کنار نام و یاد شهدا و رهبر شهید انقلاب، عهد مردم برای ادامه این مسیر پررنگ‌تر از همیشه است.

به گزارش مهر؛ زائران دیار آفتاب در مسیر کربلا، تنها یک سفر زیارتی را روایت نمی‌کنند بلکه با یاد رهبر شهید انقلاب و عهدی دوباره با ولایت، پیام ماندگار وفاداری به عاشور و مقاومت را با خود تا حرم حسینی می‌برند.