شهرام شکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای پشتیبانی از عملیات اربعین حسینی، اکیپهای راهداری از شهرستانهای سنندج، سقز، سروآباد، کامیاران، بانه، قروه و بیجار به استان ایلام اعزام شدهاند تا در خدمترسانی به زائران مرز مهران مشارکت کنند.
وی افزود: استان کردستان در حالی از طریق مرز رسمی باشماق مریوان به صورت مستقیم میزبان زائران اربعین است و خدمات گستردهای را در این مرز ارائه میدهد که همزمان، با احساس مسئولیت ملی، بخشی از توان عملیاتی و نیروی انسانی خود را برای پشتیبانی از مرز مهران به استان ایلام اعزام کرده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کردستان با بیان اینکه نیروهای اعزامی با تجهیزات تخصصی در حوزههای مختلف راهداری فعالیت خواهند کرد، تصریح کرد: حفظ ایمنی محورهای مواصلاتی، پشتیبانی از تردد زائران و ارائه خدمات مورد نیاز از مهمترین مأموریتهای این اکیپها در ایام اربعین است.
شکری با تأکید بر اهمیت همافزایی میان استانها در برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین حسینی گفت: کارکنان راهداری کردستان هر ساله با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، در مسیر خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) حضوری فعال و مؤثر دارند.
وی ابراز امیدواری کرد با تلاش نیروهای راهداری و همکاری دستگاههای اجرایی، شرایط برای تردد ایمن، روان و آرام زائران اربعین در محورهای منتهی به مرزهای غربی کشور فراهم شود.
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