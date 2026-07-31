محسن زاده: بیش از ۱۱ هزار زائر استان مرکزی راهی مرزهای اربعین شدند

روح الله محسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۰ نفر از راهداران و کارشناسان اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان مرکزی در قالب ۱۵ اکیپ عملیاتی به استان ایلام اعزام شده‌اند تا با استقرار در پایانه مسافربری شهید رئیسی و محورهای مواصلاتی منتهی به مرز مهران، بر روند تردد، جابه‌جایی و مدیریت سفر زائران اربعین نظارت داشته باشند.

وی افزود: این نیروهای عملیاتی با هدف تسهیل عبور و مرور، افزایش ایمنی سفرها و ارائه خدمات مطلوب به زائران، به‌صورت شبانه‌روزی در مسیرهای ارتباطی و پایانه‌های مرزی مستقر هستند و تا پایان اجرای طرح اربعین، خدمات‌رسانی و پشتیبانی از ناوگان حمل‌ونقل عمومی و زائران را ادامه خواهند داد.

محسن زاده تصریح کرد: از آغاز اجرای طرح اربعین تا کنون، ۱۱ هزار و ۵۵۷ زائر با بهره‌گیری از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای استان مرکزی به مقاصد مورد نظر جابه‌جا شده‌اند.

وی ادامه داد: در این مدت، ۱۰ هزار و ۳۳۴ زائر با استفاده از ۳۸۴ دستگاه اتوبوس از استان مرکزی به پایانه‌های مرزی غرب کشور اعزام شدند و همزمان یک هزار و ۲۲۳ زائر نیز با ۴۰ دستگاه اتوبوس از مرز مهران به استان مرکزی بازگشتند.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تاکید کرد: مرز مهران همچنان مقصد اصلی زائران اربعین استان مرکزی به شمار می‌رود، به‌گونه‌ای که بیش از ۹۰ درصد زائران این استان برای حضور در آیین پیاده‌روی اربعین، این مرز را برای خروج از کشور انتخاب کرده‌اند.

وی افزود: ۹ هزار و ۳۰۶ زائر با استفاده از ۳۳۵ دستگاه ناوگان حمل‌ونقل عمومی از مبدأ استان مرکزی به مرز مهران اعزام شدند که نشان‌دهنده سهم بالای این مرز در جابه‌جایی زائران اربعین و تمرکز خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی در این مسیر است.

محسن زاده بیان کرد: همزمان با افزایش سفرهای اربعین، تمامی ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان مرکزی برای اعزام و بازگشت ایمن، روان و منظم زائران به کار گرفته شده است.