به گزارش خبرنگار مهر، اکبر محمدی عصر شنبه در نشست کارگروه انرژی و تامین نیازهای ضروری استان که به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان و با حضور مسئولان استانی و فرمانداران شهرستان‌ها در استانداری برگزار شد، با اشاره به ضرورت صیانت از منابع طبیعی، اظهار کرد: حفظ منابع طبیعی یک وظیفه همگانی است و در همین راستا شناسایی خانه‌باغ‌ها و مدیریت روشنایی غیرضروری پارک‌ها و فضاهای سبز از محورهای مهم مدیریت انرژی به شمار می‌رود که شهرداری‌ها باید اهتمام ویژه‌ای به آن داشته باشند.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در مدیریت مصرف برق، افزود: تمامی ادارات استان موظف هستند حداقل ۲۰ درصد برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان ادامه داد: دستگاه‌های اجرایی همچنین موظفند از ظرفیت ۲۴ درصدی تولید برق مولد از طریق دیزل‌ژنراتورها استفاده کنند.

محمدی در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و کاهش هدررفت برق تأکید کرد.

تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد ادارات کردستان از پنل خورشیدی استفاده می‌کنند

در ادامە مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان با بیان اینکه تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد ادارات استان از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند، گفت: نصب سامانه‌های خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی باید به‌عنوان یک الزام در سطح استان اجرایی شود.

محمدسعید سلطانی اظهار کرد: بر اساس الزامات ابلاغی، دستگاه‌های اجرایی باید ۲۰ درصد برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند.

وی افزود: در حال حاضر حدود هشت مگاوات ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های خورشیدی در استان وجود دارد که کمتر از یک‌ونیم مگاوات آن اجرایی شدە، بە عبارت دیگر تنها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد دستگاه‌های اجرایی از پنل‌های خورشیدی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به بهبود وضعیت تأمین انرژی پایدار در استان نسبت به سال گذشته، افزود: سال گذشته برنامه مدیریت بار از اواسط اردیبهشت‌ماه آغاز شد، اما امسال این برنامه از اواسط تیرماه در سطح استان اجرایی شده که نشان‌دهنده شرایط بهتر شبکه برق در سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشتە است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان همچنین خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای شناسایی و برخورد با مشترکان پرمصرف، به‌ویژه واحدهای تجاری و بین‌راهی شد و گفت: تاکنون بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ مورد بازدید و اخطار برای واحدهای بین‌راهی صادر شده و در صورت بی‌توجهی به اخطارها، برق این واحدها قطع خواهد شد.

سلطانی با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف در فضاهای عمومی نیز از شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها خواست از روشنایی‌های غیرضروری در پارک‌ها، میادین و فضاهای شهری خودداری کنند تا در مدیریت مصرف برق همکاری لازم را داشته باشند.