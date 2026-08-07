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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۵

تجمع مردم چرام در صد و شصتمین شب اقتدار

تجمع مردم چرام در صد و شصتمین شب اقتدار

چرام-تجمع مردم چرام در صد و شصتمین شب اقتدار و پایداری برگزار شد.

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کد مطلب 6910608

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