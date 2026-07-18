ضرورت تشکیل شورای عالی رسانه کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس رضایی شامگاه شنبه در جلسه شورای اندیشهورز بسیج رسانه استان اظهار کرد: بحث رصد فضای رسانهای و فضای مجازی بهصورت کامل در استان وجود دارد و این موضوع بهصورت مستمر دنبال میشود. همچنین عملکرد رسانههای استان، نقاط قوت و ضعف آنها بهطور مداوم مورد بررسی و ارزیابی قرار میگیرد.
وی افزود: در فضای رسانهای استان، نقاط قوت بسیار بیشتر از نقاط ضعف است و خبرنگاران و فعالان رسانهای استان در بحرانها، حوادث، زلزله و مسائل مختلف همواره پای کار بودهاند. همچنین خدمات نظام، فعالیتهای مسئولان و اقدامات توسعهای استان بهخوبی توسط رسانهها پوشش داده میشود و این موضوع موجب اطلاعرسانی مناسب به مردم شده است.
خلأهای قانونی و مشکلات مالی؛ مهمترین چالشهای رسانهها
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: البته در کنار این ظرفیتها، ضعفهایی نیز وجود دارد که بخشی از آن به ضعف برخی مدیران مرتبط با حوزه رسانه بازمیگردد و بخشی دیگر نیز ناشی از خلأهای قانونی است.
وی نبود سازوکار مشخص برای ورود افراد به عرصه رسانه، نبود نظام آموزشی مدون برای خبرنگاران و فعالان رسانهای، ضعف در توانمندسازی و آموزش و همچنین نبود ظرفیتهای مالی و درآمدی مناسب از جمله مهمترین مشکلات این حوزه به شمار میرود.
سرهنگ رضایی تصریح کرد: نبود سازوکار مشخص برای حمایتهای مالی از اصحاب رسانه باعث شده است برخی افراد و مجموعههای دارای ثروت و قدرت بتوانند از شرایط مالی برخی رسانهها سوءاستفاده کنند و زمینه بروز برخی حواشی را فراهم آورند.
آسیبهای حرفهای در فضای رسانه نیازمند اصلاح است
وی با اشاره به برخی آسیبهای موجود در فضای رسانهای استان گفت: انتشار برخی اخبار بدون توجه کافی به ابعاد مختلف، کمتوجهی به مسائل مرتبط با آبروی افراد، پرداختن به موضوعات کماهمیت و حاشیهای و بیتوجهی به آثار فرهنگی و معنوی انتشار برخی اخبار از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آموزش و هماندیشی؛ راهکار ارتقای کیفیت رسانهها
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد، افزایش تعامل، برگزاری کارگاههای آموزشی، نشستهای هماندیشی و ارتقای ارتباط میان خبرنگاران و دستگاههای مختلف را از مهمترین راهکارهای رفع مشکلات عنوان کرد و افزود: یکی از ضعفهای ما این بوده که کمتر از ظرفیت نشستهای مشترک و هماندیشی استفاده کردهایم، در حالی که این جلسات میتواند نقش مؤثری در انتقال تجربیات، آشنایی با مسائل و افزایش همافزایی میان خبرنگاران داشته باشد.
تنها رسانههای کنشگر در میدان بودند
وی با اشاره به تجربه فعالیت رسانهها در ایام جنگ، اظهار کرد: در استان حدود ۶۸۰ رسانه دارای مجوز وجود دارد اما در دوران جنگ تنها هفت خبرگزاری و حدود ۱۰ پایگاه خبری فعالیت مؤثر داشتند و بخش قابل توجهی از رسانهها یا غیرفعال بودند یا کنشگری لازم را نداشتند.
سرهنگ رضایی تأکید کرد: صرف انتشار خبر کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، کنشگری و اثرگذاری رسانهها است. به همین دلیل، حمایت از رسانههای فعال و کنشگر در دستور کار قرار گرفته و تمرکز اصلی بر تقویت این رسانهها خواهد بود.
شورای عالی رسانه؛ پیشنهادی برای تصمیمسازی در استان
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: آموزش نیروهای جدید، استمرار دورههای آموزشی و تمرکز بر خبرنگاران کنشگر از برنامههای اصلی بسیج رسانه است، چرا که بار اصلی اطلاعرسانی استان بر دوش همین فعالان رسانهای قرار دارد.
وی در ادامه تشکیل شورای عالی رسانه استان را یکی از مهمترین نیازهای حوزه رسانه دانست و گفت: پیشنهاد ما تشکیل شورایی متشکل از استاندار، رئیس کل دادگستری، فرمانده سپاه، فرمانده انتظامی، مدیرکل اطلاعات، اطلاعات سپاه و سایر دستگاههای مرتبط است تا بهصورت ماهانه وضعیت رسانهای استان را بررسی، رصد و درباره مسائل اصلی استان تصمیمگیری کنند.
سرهنگ رضایی افزود: در این شورا گزارش وضعیت رسانهای استان ارائه شود، اولویتهای اطلاعرسانی مشخص و به رسانههای اصلی استان ابلاغ شود. همچنین موضوع حمایت از رسانههای فعال، آموزش، تذکر و هدایت رسانههایی که از مسیر اصلی فاصله گرفتهاند نیز در این شورا مورد توجه قرار گیرد و در صورت استمرار تخلفات، اقدامات قانونی انجام شود.
رسانه؛ بازوی حل مسائل و پیشرفت استان
مسئول بسیج رسانه کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر آمادگی بسیج رسانه برای برگزاری جلسات تخصصی و مشورتی با مسئولان استان گفت: حوزه رسانه میتواند در حل بسیاری از دغدغهها، مسائل استان، موضوعات امنیتی، اجتماعی و قضایی نقش مؤثری ایفا کند و با تعامل بیشتر میان دستگاهها و رسانهها، زمینه پیشرفت استان و کاهش آسیبها فراهم خواهد شد.
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