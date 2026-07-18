تصادفات امروز اصفهان یک فوتی و ۱۸ مصدوم داشت

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت نگران کننده حوادث رانندگی در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: متاسفانه در حوادث متعدد امروز، بار دیگر شاهد حوادث تلخ ناشی از عدم رعایت ایمنی در تردد موتورسیکلت ها و بی احتیاطی در جاده ها بودیم که منجر به اعزام فوری واحدهای امدادی و بستری شدن تعدادی از هم وطنان در مراکز درمانی استان شد.

برخورد مرگبار موتورسیکلت ها در قهدریجان و خمینی شهر با ۶ مصدوم

سخنگوی اورژانس استان اصفهان در تشریح حوادث مرتبط با موتورسیکلت ها گفت: در اولین حادثه که ساعت ۱۳:۰۲ در قهدریجان فلاورجان رخ داد، برخورد دو دستگاه موتورسیکلت منجر به مصدومیت سه نفر شامل یک مرد، یک نوجوان پسر و یک نوجوان دختر شد که مصدومان بلافاصله به بیمارستان امام خمینی فلاورجان منتقل شدند.

وی تصریح کرد: همچنین در حادثه ای مشابه در ساعت ۱۵:۵۶ در خیابان شهید فهمیده خمینی شهر، برخورد دو موتورسیکلت دیگر، سه مصدوم شامل یک نوجوان ۱۵ ساله و دو مرد بر جای گذاشت که به بیمارستان اشرفی خمینی شهر انتقال یافتند.

تصادف سهمگین در میدان شهدا؛ جان باختن راکب ۴۷ ساله در برخورد با مانع

عابدی با ابراز تاسف از حادثه تلخ در کلان شهر اصفهان افزود: در ساعت ۱۵:۴۳ روز گذشته، یک دستگاه موتورسیکلت در خروجی میدان شهدا به سمت خیابان کاوه، به شدت با مانع برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه تلخ، متاسفانه یک مرد ۴۷ ساله بر اثر شدت جراحات وارده در دم جان باخت و یک جوان ۱۸ ساله نیز مصدوم شد که جهت دریافت خدمات درمانی به بیمارستان امین منتقل گردید.

واژگونی پراید در محور کوهپایه با ۶ مجروح

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان همچنین به حوادث جاده ای خودروهای سواری اشاره کرد و گفت: در کیلومتر ۳۰ محور کوهپایه به اصفهان، یک دستگاه خودروی سواری پراید واژگون شد که این حادثه در ساعت ۱۲:۳۶ رخ داد.

وی گفت: در این سانحه، ۶ سرنشین شامل سه زن و سه مرد دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات پیش بیمارستانی، جهت مداوای تکمیلی به بیمارستان کاشانی منتقل گشتند.

تصادف زنجیره ای پژو و دنا در محور نجف آباد، ۵ نفر را راهی بیمارستان کرد

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان در پایان با اشاره به حادثه دیگری در غرب استان بیان کرد: در ساعت ۱۹:۲۶، تصادف بین دو خودروی پژو ۴۰۵ و دنا در محور نجف آباد به تیران، بعد از پلیس راه نجف آباد، به مرکز فوریت های پزشکی گزارش شد.

وی تصریح کرد: این حادثه ۵ مصدوم شامل دو زن، دو مرد و یک دختر ۱۱ ساله بر جای گذاشت که همگی توسط واحد عملیاتی اورژانس به بیمارستان حضرت فاطمه الزهرا(س) نجف آباد منتقل شدند.

عابدی با تاکید بر لزوم رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، به ویژه در استفاده از کلاه ایمنی برای راکبان موتورسیکلت، از رانندگان خواست با توجه به خستگی احتمالی و شلوغی محورهای مواصلاتی، با احتیاط و سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا شاهد کاهش حوادث تلخ جاده ای در روزهای آتی باشیم.