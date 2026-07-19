https://mehrnews.com/x3cBwY ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ کد مطلب 6892093 استانها گلستان استانها گلستان ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۷ مینودشتیها در موج صد و چهلم همبستگی خود را به نمایش گذاشتند مینودشت-مردم مینودشت با حضور در صد و چهلمین اجتماع شبانه، بر استمرار در میدان تاکید کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 6892093 کپی شد مطالب مرتبط الوند در شب ۱۴۰؛ تداوم حضور مردم در مسیر همدلی و انسجام ضیاءآباد در یکصد و چهلمین شب؛ روایت حضور ماندگار مردم دانسفهان در شب ۱۴۰؛ همصدایی مردم در اجتماع شبانه آوج در شب ۱۴۰؛ مردم همچنان پای کار وحدت و همدلی محمدیه در یکصد و چهلمین شب؛ استمرار اجتماع مردمی در فضایی معنوی صد و چهلمین شب حضور زنجانیها در میدان آبیک در یکصد و چهلمین شب؛ جلوهای دیگر از همدلی و اتحاد برچسبها گلستان مینودشت تجمع مردمی
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