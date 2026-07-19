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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۷

مینودشتی‌ها در موج صد و چهلم همبستگی خود را به نمایش گذاشتند

مینودشتی‌ها در موج صد و چهلم همبستگی خود را به نمایش گذاشتند

مینودشت-مردم مینودشت با حضور در صد و چهلمین اجتماع شبانه، بر استمرار در میدان تاکید کردند.

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کد مطلب 6892093

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