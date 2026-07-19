امام جمعه دشتستان: تشییع میلیونی رهبر شهید تجدید بیعت با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح ظهر یکشنبه در مراسم بزرگداشت رهبر شهید قرآنی و محفل انس با قرآن کریم در مسجد امام محمد باقر (ع) طی سخنانی ضمن تبیین ابعاد شخصیت علمی، عبادی و جهادی آن شهید والامقام، حضور بی‌نظیر مردم در آیین تشییع پیکر مطهر ایشان را پیامی راهبردی برای جهانیان دانست.

امام‌ جمعه دشتستان با اشاره به جایگاه ممتاز این شهید در منظومه فکری انقلاب اسلامی اظهار کرد: شهادت نقطه اوج سیر معنوی و پاداش مجاهدت‌های مخلصانه در راه اعتلای کلمه حق است. آن شهید گرانقدر با مجاهدت‌های علمی و جهادی خود مسیری را گشود که اکنون به الگویی برای نسل‌های تشنه حقیقت تبدیل شده است.

وی با تأکید بر اینکه خروش ده‌ها میلیونی مردم ولایتمدار ایران و عراق در آیین تشییع فراتر از یک سوگواریِ صرف بود افزود: این حماسه بزرگ مانور عظیم اقتدار جبهه مقاومت و تجدید پیمانی ناگسستنی با آرمان‌های بلند ولایت و اندیشه‌های آن رهبر شهید است که محاسبات دشمنان را در تضعیف اراده ملت‌ها نقش بر آب کرد.

امام‌ جمعه دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری این محفل قرآنی در مسجد امام محمدباقر (ع)، قرآن کریم را نقشه راه شهدا دانست و تصریح کرد: شهدا با تمسک به آموزه‌های نورانی قرآن در مسیر حق گام برداشتند و ما نیز وظیفه داریم با ترویج فرهنگ مقاومت و بصیرت‌افزایی راه آنان را در تمامی عرصه‌های فردی و اجتماعی استمرار ببخشیم .

حجت‌الاسلام مصلح در پایان خاطرنشان کرد: مردم انقلابی دشتستان همانند سایر نقاط کشور با تأسی به سیره شهدا و با حفظ روحیه استکبارستیزی در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ثابت‌قدم باقی خواهند ماند.

در این مراسم که اقشار مختلف مردم و مسئولین شهرستان حضور داشتند، ابتدا قاریان برجسته شهرستان به تلاوت قرآن کریم پرداختند، سپس حجت الاسلام مجید احمدی امام جماعت مسجد به حاضرین خیر مقدم و اهداف برنامه را تشریح کرد.