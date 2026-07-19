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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

روسیه: ۶۷۸ پهپاد اوکراین منهدم شدند؛ «وولنویه» آزاد شد

روسیه: ۶۷۸ پهپاد اوکراین منهدم شدند؛ «وولنویه» آزاد شد

وزارت دفاع روسیه ضمن اعلام تصرف شهرک «وولنویه»، خبر داد: طی شبانه روز گذشته، ۶۷۸ پهپاد، ۸ بمب هوایی هدایت‌ شونده، ۲ موشک هدایت‌شونده نپتون-ام دی و یک پرتابه هیمارس، رهگیری و منهدم شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، وزارت دفاع روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌‏ای اعلام کرد: با اقدامات واحدهای یگان شرق روسیه، شهرک وولنویه در منطقه دنیپروپتروفسک آزاد شد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: طی شبانه روز گذشته، ۶۷۸ پهپاد، ۸ بمب هوایی هدایت‌ شونده، ۲ موشک هدایت‌شونده نپتون-ام دی و یک پرتابه هیمارس، رهگیری و منهدم شدند.

وزارت دفاع روسیه سپس اضافه کرد: مراکز و ساختمان های مونتاژ و ذخیره‌ سازی پهپادهای دوربرد و مراکز لجستیکی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند. همچنین ۲ قایق بدون سرنشین اوکراین نیز توسط ناوگان دریای سیاه روسیه منهدم شدند.

کد مطلب 6892722

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