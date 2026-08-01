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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۶

تصرف ۲ شهرک دیگر توسط ارتش روسیه

تصرف ۲ شهرک دیگر توسط ارتش روسیه

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای از تصرف ۲ شهرک دیگر در «خارکیف» و «زاپروژیا» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهرک‌های «اولگوفکا» در منطقه خارکیف و شهرک «لوبیتسکویه» در زاپروژیا تصرف شده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: در نتیجه اقدامات یگان شرق، شهرک لوبیتسکویه در منطقه زاپروژیا و همچنین با اقدامات یگان غرب شهرک اولگوفکا در منطقه خارکیف (در اوکراین) آزاد شدند.

وزارت دفاع روسیه اضافه کرد: طی شبانه روز گذشته ۷۴۳ پهپاد و ۱۵ بمب هوایی هدایت‌شونده نیروهای مسلح اوکراین رهگیری و منهدم شد.

کد مطلب 6905475

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