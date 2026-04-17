پیشروی ارتش روسیه در منطقه خارکف در شرق اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که طی هفته اخیر در پاسخ به حملات اوکراین به اهداف غیرنظامی در روسیه، ۶ حمله تلافی جویانه به مواضع نظامی-صنعتی و تاسیسات سوخت و انرژی و حمل نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین انجام داده است.

وزارت دفاع روسیه همچنین از تصرف شهرک «زیبینو» در منطقه خارکف خبر داد.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محسوب می شود. وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.