به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، رقابت های بین المللی ایروان از ۳۰ تیرماه آغاز میشود و تا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت. مراسم قرعه کشی این مسابقات نیز فردا شب برگزار خواهد شد.
ماردین فریدونی در وزن ۷۵ کیلوگرم، هادی محمدنژاد در وزن ۹۰ کیلوگرم و امیررضا ملکخطابی در وزن ۹۰+ کیلوگرم ترکیب تیم اعزامی ایران به این رقابتها را باهدایت اجمال صنعنی به عنوان مربی تشکیل می دهند .
همچنین تیمهای ملی جوانان و بزرگسالان ایران صبح امروز با ترکیب هفت بوکسور برای برپایی اردوی مشترک و حضور در کمپ بینالمللی تاشکند، راهی ازبکستان شدند.
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