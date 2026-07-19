به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، رقابت ‌های بین ‌المللی ایروان از ۳۰ تیرماه آغاز می‌شود و تا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت. مراسم قرعه ‌کشی این مسابقات نیز فردا شب برگزار خواهد شد.

ماردین فریدونی در وزن ۷۵ کیلوگرم، هادی محمدنژاد در وزن ۹۰ کیلوگرم و امیررضا ملک‌خطابی در وزن ۹۰+ کیلوگرم ترکیب تیم اعزامی ایران به این رقابت‌ها را باهدایت اجمال صنعنی به عنوان مربی تشکیل می دهند .

همچنین تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان ایران صبح امروز با ترکیب هفت بوکسور برای برپایی اردوی مشترک و حضور در کمپ بین‌المللی تاشکند، راهی ازبکستان شدند.