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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

تیم ملی بوکس راهی تورنمنت بین‌المللی ایروان شد

تیم ملی بوکس راهی تورنمنت بین‌المللی ایروان شد

تیم ملی بوکس بزرگسالان کشورمان برای حضور در تورنمنت بین‌ المللی ایروان، با ترکیب سه ملی‌پوش راهی ارمنستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بوکس، رقابت ‌های بین ‌المللی ایروان از ۳۰ تیرماه آغاز می‌شود و تا سوم مردادماه ادامه خواهد داشت. مراسم قرعه ‌کشی این مسابقات نیز فردا شب برگزار خواهد شد.

ماردین فریدونی در وزن ۷۵ کیلوگرم، هادی محمدنژاد در وزن ۹۰ کیلوگرم و امیررضا ملک‌خطابی در وزن ۹۰+ کیلوگرم ترکیب تیم اعزامی ایران به این رقابت‌ها را باهدایت اجمال صنعنی به عنوان مربی تشکیل می دهند .

همچنین تیم‌های ملی جوانان و بزرگسالان ایران صبح امروز با ترکیب هفت بوکسور برای برپایی اردوی مشترک و حضور در کمپ بین‌المللی تاشکند، راهی ازبکستان شدند.

کد مطلب 6892970

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