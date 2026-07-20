وزیر ورزش از ۵ فدراسیون بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید وزیر ورزش از ۵ فدراسیون شمشیربازی، گلف، بیماران خاص و پیوند اعضا، اسکی و ورزش های زمستانی و اسکواش صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) انجام شد.



هدف از بازدید این ۵ فدراسیون، بررسی شرایط و موقعیت سخت افزاری آن ها است که در یک ساختمان واقع شده اند.



وزیر ورزش در این بازدید از نزدیک با روسا و سایر ارکان فدراسیون های مربوطه گفتگو کرد و در جریان آخرین برنامه های آن ها قرار گرفت.