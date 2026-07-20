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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۴

وزیر ورزش از ۵ فدراسیون بازدید کرد

وزیر ورزش از ۵ فدراسیون بازدید کرد

احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان از ۵ فدراسیون شمشیربازی، گلف، بیماران خاص و پیوند اعضا، اسکی و ورزش های زمستانی و اسکواش بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازدید وزیر ورزش از ۵ فدراسیون شمشیربازی، گلف، بیماران خاص و پیوند اعضا، اسکی و ورزش های زمستانی و اسکواش صبح امروز (دوشنبه ۲۹ تیر) انجام شد.

هدف از بازدید این ۵ فدراسیون، بررسی شرایط و موقعیت سخت افزاری آن ها است که در یک ساختمان واقع شده اند.

وزیر ورزش در این بازدید از نزدیک با روسا و سایر ارکان فدراسیون های مربوطه گفتگو کرد و در جریان آخرین برنامه های آن ها قرار گرفت.

کد مطلب 6893180

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