آژیرهای خطر در بحرین باز هم به صدا درآمدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت کشور بحرین اعلام کرد که آژیرهای خطر بار دیگر در این کشور فعال شده و شهروندان باید به نزدیک ترین مکان امن بروند. ساعتی قبل نیز وزارت کشور بحرین از فعال شدن این آژیرها خبر داده بود.

دقایقی قبل نیز ارتش کویت با تأیید وقوع حملات پهپادی علیه این کشور مدعی شد که در حال مقابله با این حملات است.

لازم به ذکر است که هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه در واکنش به تجاوز تروریست های آمریکایی علیه مناطق مختلف کشورمان صورت می گیرد.

این کشورها با پذیرش پایگاه های آمریکایی به عنوان مبدأ تجاوز علیه ایران شناخته می شوند.