تقابل مرگ و زندگی در «خراشه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «خراشه» به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی دنیز قربانی، پس از پایان مراحل تولید، وارد مراحل فنی شد. در این اثر دانیال محمدی و سپیده سعیدینیا به ایفای نقش پرداختهاند.
«خراشه» روایتگر زندگی جوانی است که سالها پیش پدر و مادر خود را در سانحهای از دست داده و پس از مهاجرت به تهران، با اختلال وسواس فکری-عملی (OCD) دستوپنجه نرم میکند. او که به نقطهای از پوچی رسیده، تصمیم میگیرد به زندگی خود پایان دهد، اما بیماریاش حتی لحظه خودکشی را نیز بارها به تعویق میاندازد. درست در واپسین لحظات، همزمان با پایان نگارش وصیتنامه، آغاز جنگ ۱۲ روزه آمریکا و ایران، مسیر زندگی او را به شکلی غیرمنتظره تغییر میدهد؛ جایی که گاهی زندگی، پیش از انسان، تصمیم خود را میگیرد.
اطلاعات تکمیلی، معرفی دیگر عوامل، نخستین تصاویر، پوستر رسمی، تیزر و جزئیات مربوط به برنامه اکران و حضور این فیلم در جشنوارهها، بهزودی منتشر خواهد شد.
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