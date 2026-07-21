پیشگیری از خودکشی نیازمند مداخله هدفمند در محلات پرخطر است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم امامی در نشست کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده استان که با موضوع بررسی آسیب خودکشی و اثرات روانی این آسیب در جامعه برگزار شد، بر جایگاه راهبردی حوزه اجتماعی تاکید کرد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، پژوهشگران و صاحبنظران علوم اجتماعی، افزود: بررسی مسائل اجتماعی باید بر پایه تحلیلهای علمی و کارشناسی انجام شود چراکه شناخت دقیق ریشههای آسیبها و ارائه راهکارهای اثربخش، نیازمند استفاده از دیدگاههای تخصصی و مبتنی بر پژوهش است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل با اشاره به هزینهکرد اعتبارات و اجرای برنامههای متعدد در حوزه اجتماعی، تصریح کرد: باید با نگاهی آسیبشناسانه بررسی کنیم که چرا با وجود صرف منابع و اجرای برنامههای مختلف، همچنان بسیاری از آسیبهای اجتماعی با شدت و گستردگی قابل توجهی در جامعه وجود دارند و این موضوع ضرورت بازنگری در سیاستگذاریها، شیوه اجرای برنامهها، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و ارزیابی مستمر اثربخشی اقدامات را بیش از پیش آشکار میکند.
امامی یکی از دغدغههای مهم این حوزه را چالشهای موجود در نظام آموزشی در زمینه تربیت فرهنگی و اجتماعی دانشآموزان دانست و گفت: تقویت نقش تربیتی مدارس، آموزش مهارتهای زندگی و گسترش همکاری مؤثر میان خانواده، مدرسه و سایر نهادهای فرهنگی، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل همچنین بر نقش رسانه ملی در ارتقای سلامت اجتماعی تأکید کرد و افزود: ضروری است برنامههای صداوسیما متناسب با نیازها، علایق و سبک زندگی نسل نوجوان و جوان طراحی و تولید شود و استفاده از قالبهای نوآورانه، جذاب و تعاملی میتواند ضمن افزایش مخاطبان، زمینه بهرهگیری صحیح از اوقات فراغت و تقویت مهارتهای اجتماعی را فراهم سازد.
امامی در ادامه با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری از خودکشی و رفتارهای خودآسیبرسان بیان کرد: با توجه به آثار عمیق فردی، خانوادگی و اجتماعی این پدیده، لازم است محلاتی که بر اساس شواهد و دادههای موجود در معرض خطر بیشتری قرار دارند، در اولویت برنامههای پیشگیری، مداخله زودهنگام و حمایتهای روانی و اجتماعی قرار گیرند.
وی با تاکید بر همکاریهای همه نهادها و دستگاههای اجرایی در اجرای طرح نماد با آموزش وپرورش بر مسؤولیت و نقش مؤثر تمامی دستگاههای اجرایی در اجرای برنامههای پیشگیرانه، ارتقای سلامت اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی دانشآموزان تأکید کرد و خواستار همافزایی، هماهنگی و اقدام هدفمند نهادهای مسؤول در این زمینه شد.
نظر شما