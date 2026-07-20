به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، روز دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵ در حاشیه دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۵۴۰۰ مگاوات عبور کرده و برنامه ساتبا همچنان دستیابی به بیش از ۷ هزار مگاوات ظرفیت تا پایان تابستان است.

وی افزود: با وجود محدودیت‌هایی که در تأمین تجهیزات، به‌ویژه تجهیزات وارداتی، وجود دارد، تلاش می‌کنیم این برنامه محقق شود و در صورت رفع موانع، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ارقام بالاتری نیز خواهد رسید.

محمدنژاد سیگارودی با بیان اینکه هم‌اکنون بین هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در حال احداث است، گفت: بخش عمده تجهیزات این پروژه‌ها پیش‌تر تأمین شده یا در داخل کشور در حال تأمین است و همین موضوع احتمال تحقق برنامه‌های توسعه را افزایش می‌دهد.تأخیر احتمالی ناشی از کمبود تجهیزات و ارز است.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا تأکید کرد: اگر برنامه‌های توسعه با تأخیر مواجه شود، علت آن مسائل کارشناسی نیست؛ زیرا مجوزها، قراردادها و جانمایی پروژه‌ها در سراسر کشور انجام شده است، بلکه مهم‌ترین چالش‌ها تأمین تجهیزات، تأمین مالی و تخصیص ارز برای واردات تجهیزات است.

وی افزود: بخش عمده فرآیندهای صدور مجوز، واگذاری زمین و اتصال به شبکه از نیمه دوم سال گذشته به استان‌ها واگذار شده و این موضوع بسیاری از موانع اجرایی را برطرف کرده است.مجوز فروش برق نیروگاه‌های انشعابی در بورس انرژی صادر شد.

محمدنژاد سیگارودی از صدور مجوز فروش برق نیروگاه‌های انشعابی از طریق تجمیع‌کننده‌ها در تابلو سبز بورس انرژی خبر داد و گفت: این مجوز هفته گذشته اخذ شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود.

وی توضیح داد: بر این اساس، مالکان نیروگاه‌های خورشیدی خانگی، تجاری، اداری و کشاورزی می‌توانند برق تولیدی خود را از طریق شرکت‌های دارای مجوز در بورس انرژی عرضه کنند؛ مدلی که در بسیاری از کشورهای دنیا اجرا می‌شود و زمینه مشارکت سرمایه‌های خرد را فراهم می‌کند.

درخواست تخصیص ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای توسعه تجدیدپذیرها

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا همچنین از درخواست تخصیص ۶۰۰ میلیون دلار ارز برای تأمین تجهیزات نیروگاه‌های تجدیدپذیر خبر داد و گفت: این درخواست پس از بازبینی پرونده متقاضیان به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه شده و وعده داده شده است که ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار ارز به این بخش تخصیص یابد.

وی افزود: ساتبا با همکاری وزارت صمت بر تخصیص ارز نظارت خواهد کرد تا منابع ارزی تنها به پروژه‌های دارای مجوز، تجهیزات مورد تأیید و قیمت‌های متعارف اختصاص یابد و از هرگونه سوءاستفاده جلوگیری شود.