به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدنژاد سیگارودی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حال حاضر بیش از ۲ هزار مگاوات پروژه آماده در استانهای مختلف داریم که انشاءالله تا شروع تابستان سال جاری به مدار بهرهبرداری خواهد رسید.
معاون سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق با اشاره به برنامهریزی دقیق برای افزایش ظرفیت تجدیدپذیرها، از رشد چشمگیر این حوزه خبر داد و گفت: خوشبختانه با وجود همه مشقات، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور تا پایانسال ۱۴۰۴ به حدود ۵ هزار مگاوات رسید.
وی یکی از اقدامات کلیدی برای تسریع در توسعه تجدیدپذیرها را واگذاری فرآیند صدور مجوزها، قراردادها و اهلیتسنجی به خود استانها دانست و تصریح کرد: مدیران عامل شرکتهای برق منطقهای با هماهنگی استانداریها و سازمانهای مرتبط، عهدهدار صدور هرگونه مجوز و قرارداد هستند و سرمایهگذاران دیگر نیازی به مراجعه حضوری به تهران ندارند
سیگارودی در ادامه از تصویب نرخ جدید خرید تضمینی برق برای نیروگاههای مشمول ماده ۶۱ (نیروگاههای خورشیدی تا سقف یک مگاوات) خبر داد و گفت: با پیشنهاد ساتبا، نرخ خرید تضمینی برق این نیروگاهها دو برابر افزایش یافته است. همچنین پیشبینی میکنیم نرخ سرمایهگذاری در نیروگاههای خورشیدی و بادی با مدل بورس انرژی، از این رقم نیز بالاتر رود.
معاون سرمایهگذاری ساتبا با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور اظهار داشت: با وجود همه محدودیتها، معتقدیم مشوقهای در نظر گرفتهشده به سرمایهگذاران کمک میکند در کوتاهمدت به بازگشت سرمایه برسند. تولید برق تجدیدپذیر در شرایط کنونی میتواند زیرساخت پایداری برای همه زمینهها فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان ساتبا، شرکتهای برق منطقهای، شرکتهای توزیع و استانداریها با هماهنگی کامل این روند را دنبال میکنند و امیدواریم هماهنگی ایجادشده از سال گذشته، توسعه بهتری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر رقم بزند
