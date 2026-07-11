به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایهگذاری سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) با تأکید بر ضرورت تغییر رویکردهای سنتی در صنعت برق کشور گفت: ادامه توسعه بخش برق با مدلهای مرسوم تولید، انتقال و توزیع برق امکانپذیر نخواهد بود و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، بهویژه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، میتواند نقش مهمی در مدیریت ناترازی برق ایفا کند.
محمدنژاد سیگارودی اظهار کرد: امروز کشور در بخش تولید و تأمین برق با چالش ناترازی مواجه است و بر این باوریم که توسعه سامانههای خورشیدی و نیروگاههای تجدیدپذیر کوچکمقیاس، بهویژه در زیرشبکههای توزیع، میتواند بخش قابل توجهی از فشار وارد بر شبکه برق در ایام گرم سال را کاهش داده و به تأمین پایدار برق در شبکههای توزیع کمک کند.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده انشعابات برق برای توسعه نیروگاههای خورشیدی افزود: تمامی انشعاباتی که وزارت نیرو در بخشهای خانگی، تجاری، اداری، کشاورزی و صنایع کوچک واگذار کرده است، بر اساس بررسیهای انجامشده، ظرفیت مناسبی برای احداث نیروگاههای خورشیدی دارند.
معاون سرمایهگذاری ساتبا ادامه داد: مطالعات این سازمان نشان میدهد به ازای هر ظرفیت انشعابی که در اختیار مشترکان قرار گرفته، امکان احداث نیروگاههای خورشیدی تا دو برابر ظرفیت انشعاب، بدون نیاز به ایجاد زیرساختهای جدید و مضاعف در شبکه برق، وجود دارد.
محمدنژاد سیگارودی تصریح کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر میتواند بخشی از ناترازی تأمین برق کشور را برطرف کرده و سهم پررنگتری در سبد تأمین برق کشور داشته باشد. در این میان، نیروگاههای کوچکمقیاس، پشتبامی و نیروگاههایی که در زیرشبکههای توزیع احداث میشوند، به دلیل تزریق مستقیم برق تولیدی به شبکه محلی، تأثیر قابل توجهی در کاهش فشار بر شبکههای توزیع برق بهویژه در فصل تابستان خواهند داشت.
وی همچنین به نقش نیروگاههای تجدیدپذیر در مدیریت پیک مصرف اشاره کرد و گفت: نیروگاههای خورشیدی متصل به شبکه میتوانند بخش قابل توجهی از پیک مصرف برق در طول روز را پوشش دهند. همچنین در مقیاس بزرگتر، توسعه نیروگاههای بادی میتواند در پاسخگویی به پیک دوم مصرف برق مؤثر باشد.
معاون سرمایهگذاری ساتبا خاطرنشان کرد: توسعه نیروگاههای خورشیدی مجهز به سامانههای ذخیرهساز باتری نیز میتواند کمک شایانی به مدیریت پیک مصرف و افزایش پایداری شبکه برق کشور داشته باشد و مسیر بهرهگیری هرچه بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر را هموار کند.
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