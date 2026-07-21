به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر محمدنژاد سیگارودی معاون سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی را یکی از مهم‌ترین راهبردهای افزایش ظرفیت تولید برق، کاهش هزینه‌های توسعه شبکه و رفع ناترازی برق کشور اعلام کرد.

محمدنژاد سیگارودی در پنل تخصصی «توسعه مولدهای تجدیدپذیر انشعابی در صنایع، بخش کشاورزی و ساختمان‌ها» با اشاره به روند جهانی توسعه انرژی‌های پاک اظهار کرد: در سال ۲۰۲۴ حدود ۹۰ درصد ظرفیت جدید نیروگاهی جهان به انرژی‌های تجدیدپذیر اختصاص یافته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد توسعه این بخش، افزون بر ملاحظات زیست‌محیطی، بر پایه توجیه اقتصادی نیز استوار شده است.

وی با اشاره به گسترش نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در کشورهای مختلف افزود: چین با بیش از ۱۲۰ گیگاوات ظرفیت، آلمان با بیش از ۶۰ گیگاوات و همچنین هند، ایالات متحده و استرالیا، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک را به عنوان یکی از ارکان اصلی تأمین برق دنبال می‌کنند.

معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور با وجود محدودیت‌ها روندی رو به رشد داشته است، گفت: بخش خصوصی در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده و توسعه نیروگاه‌های انشعابی همچنان از اولویت‌های اصلی وزارت نیرو و ساتبا به شمار می‌رود.

محمدنژاد سیگارودی در تشریح مزایای این نیروگاه‌ها تصریح کرد: نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس به دلیل استقرار در محل مصرف، نیاز کمتری به توسعه شبکه انتقال و توزیع دارند و همین ویژگی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری شبکه برق را به دنبال دارد.

وی بخش صنعت را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دانست و اظهار کرد: بیش از چهار هزار هکتار سقف واحدهای صنعتی کشور قابلیت نصب نیروگاه خورشیدی را دارد و بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند ضمن تأمین برق صنایع، محدودیت‌های ناشی از مدیریت مصرف در فصل تابستان را کاهش دهد.

به گفته وی، توسعه شهرک‌های تخصصی خورشیدی و واگذاری زمین با شرایط مناسب نیز از دیگر ابزارهای تسریع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه است.

معاون سرمایه‌گذاری ساتبا بخش کشاورزی را نیز از محورهای مهم توسعه نیروگاه‌های خورشیدی برشمرد و افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، بهره‌برداران کشاورزی در صورت نصب نیروگاه خورشیدی و تأمین برق مورد نیاز خود، از محدودیت‌های مدیریت بار معاف خواهند شد و امکان فروش مازاد برق تولیدی را در تابلوی سبز بورس انرژی خواهند داشت.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت پیشگامی دستگاه‌های اجرایی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: مطابق قانون، دستگاه‌های دولتی موظف‌اند بخشی از برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های پاک تأمین کنند و این سهم در سال‌های آینده افزایش خواهد یافت؛ از این رو بخش اداری باید به الگویی عملی در توسعه این نیروگاه‌ها تبدیل شود.

محمدنژاد سیگارودی با اشاره به نقش تجمیع‌کننده‌ها در توسعه نیروگاه‌های پراکنده اظهار کرد: تجربه جهانی نشان می‌دهد توسعه این نیروگاه‌ها بدون استفاده از نهادهای تجمیع‌کننده با دشواری همراه است و این ساختارها می‌توانند ضمن تسهیل سرمایه‌گذاری، عرضه اقتصادی‌تر برق تولیدی در بازار را ممکن کنند.

وی از اجرای طرح «شهدای دانش‌آموز میناب» به عنوان یکی از برنامه‌های جدید ساتبا خبر داد و گفت: در گام نخست این طرح، با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان نوسازی مدارس، نیروگاه‌های خورشیدی روی پشت‌بام ۱۲ هزار مدرسه کشور احداث خواهد شد.

به گفته معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، بخش قابل توجهی از مراحل اجرایی این طرح تاکنون انجام شده، تجهیزات مورد نیاز به استان‌ها ارسال شده و حدود ۷۰ شرکت بخش خصوصی برای اجرای پروژه انتخاب شده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری این است که همزمان با آغاز سال تحصیلی، مدارس منتخب به نیروگاه‌های خورشیدی مجهز شوند تا علاوه بر تولید برق پاک، درآمد حاصل از فروش برق نیز در اختیار مدارس قرار گیرد و این طرح به الگویی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی انشعابی در سراسر کشور تبدیل شود.