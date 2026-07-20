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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۷

آبرسانی به حیات‌وحش صیدوا؛ آبشخور جدید در قلب زیستگاه نصب شد

آبرسانی به حیات‌وحش صیدوا؛ آبشخور جدید در قلب زیستگاه نصب شد

مهدیشهر- رئیس پارک ملی صیدوا از نصب آبشخور جدید در منطقه سوته خبر داد و گفت: این اقدام با هدف تأمین آب حیات‌وحش، کاهش تنش کم‌آبی و دور نگه‌داشتن گونه‌ها از مناطق انسانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیخانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در جریان بازدید از پارک ملی صیدوا، اعلام کرد: تقویت پایداری آبشخورهای موجود برای استفاده وحوش هدف اجرای این طرح است.

وی افزود: موضوع این طرح نصب تانکر پنج هزار لیتری در در منطقه سوته پارک ملی صیدوای مهدیشهر بوده است.

رئیس پارک ملی صیدوای مهدیشهر همچنین اعلام کرد: تأمین آب مورد نیاز حیات‌وحش در فصل گرم تابستان از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

علیخانی با بیان اینکه با اجرای این طرح به کاهش اثرات کم‌آبی در زیستگاه‌های حساس منطقه هستیم، گفت: حفظ و پایداری منابع آب در زیستگاه‌های طبیعی نقش مهمی در حمایت از گونه‌های جانوری دارد.

وی افزود: تامین آب همچنین سبب کاهش جابه‌جایی حیات‌وحش و جلوگیری از نزدیک شدن آنها به مناطق انسانی می شود.

رئیس پارک ملی صیدوای مهدیشهر همچنین درباره برنامه های آتی هم توضیح داد: تأمین آبشخورهای پارک به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6893793

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