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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۵۶

اکبر عبدی درگذشت

اکبر عبدی درگذشت

اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون در ۶۶ سالگی فوت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عبدی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون که چندی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود عصر امروز جمعه ۲ مرداد به دلیل ایست قلبی در ۶۶ سالگی درگذشت.

مسعود ده نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.

اکبر عبدی یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران است که در ۴ شهریور ۱۳۳۹ در تهران متولد شد.

عبدی در سال ۱۳۵۹ با تله‌تئاتر «سنجاب‌ها» برای اولین بار جلوی دوربین رفت. همان سال با سریال «مثل‌آباد» وارد تلویزیون شد و نقطه عطف شهرتش، سریال کودکانه «باز مدرسه‌ام دیر شد» (۱۳۶۲) به کارگردانی حسین افصحی بود.

ورودش به سینما در سال ۱۳۶۳ با فیلم «جنجال بزرگ» آغاز شد. عبدی با فیلم‌های کمدی چون «مردی که موش شد»، «اجاره‌نشین‌ها»، «گراند سینما» و «ای ایران» استعدادش را در ژانر طنز اثبات کرد.

عبدی اولین سیمرغ بلورینش را در سال ۱۳۶۸ (۲۹ سالگی) برای نقش غلامرضا، پسر معلول خانواده در فیلم «مادر» علی حاتمی دریافت کرد.

دومین سیمرغ را در سال ۱۳۹۰ برای فیلم «خوابم می‌آد» رضا عطاران به دست آورد.

یکی از ماندگارترین نقش های او در «آدم‌برفی» داوود میرباقری و بازی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» ساخته محسن مخملباف بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت می‌گوید.

کد مطلب 6897827
ندا زنگینه

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    نظرات

    • IR ۲۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      149 4
      پاسخ
      روحش شاد
    • منصور IR ۲۱:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      156 5
      پاسخ
      روحت شاد سلطان طنز ایران
    • IR ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      67 9
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه ان شاءالله
    • معلم مراغه ای IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      75 7
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم ماندگار ترین هنرمند ی جناب عبدی خدا رحمتت کنه جایت خالی شد اما یادت نه
    • منفرد IR ۲۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      130 7
      پاسخ
      روحش شاد که با بازی خوبش مردم را شاد می‌کرد وغم را دور میکرد
    • یک دوست IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      97 4
      پاسخ
      روحش شاد بازیگر خوبی بود عجب
    • سید فرج الله دلاوری لطف آباد IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      104 8
      پاسخ
      با کمال تاسف و تاثر از خبر درگذشت هنرمند با ذوق و دوست داشتنی ...روح شان شاد باد ...
    • محمد شمس IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      98 7
      پاسخ
      خدابیامرزه ناراحت شدم خیلی
    • فاطمه IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      79 14
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه چه بازیگر خوبی بود
    • IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      76 3
      پاسخ
      روحشون شاد خدا به خانوادشون صبر بده
    • حسن IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      80 8
      پاسخ
      روحت شاد عمو اکبر .خداوند رحمتش کند یادش گرامی
    • ایرانی IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      86 4
      پاسخ
      خدا رحمت کنه اقای عبدی را که خنده روی لبهای مردم ایران اورد نور به قبرایشون بباره
    • US ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      78 5
      پاسخ
      روحت شاد بزرگ مرد
    • US ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      63 8
      پاسخ
      روحت شاد بزرگ مرد
    • IR ۲۱:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      69 6
      پاسخ
      سینمای ایران جایگزینش راندارد روحش شاد
    • FR ۲۱:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      60 1
      پاسخ
      روحش شاد خیلی ناراحت کننده هست ۶۶ سال عمری نیست امیدوارم بخاطر خنده هایی که به لب ما میاورد مورد رحمت خدا قرار بگیره
    • IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      38 4
      پاسخ
      مرد خوب ومحترمی بود آرامش ابدی نصیب شون راحت شد
    • عباس IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      43 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه. ستاره بزرگی از پیش ما رفت واقعا متاثر شدم
    • محسن IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      46 1
      پاسخ
      روحش شاد ،هنرمند وطن پرست بی حاشیه
    • حمید رضا RO ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      58 2
      پاسخ
      باورش سخته ؛ مرد اسطوره ای سینما و طنز دیگر در میانمان نیست ؛ روحش شاد و یادش همیشه زنده در دلها 😥😥😥😭😭😭😭
    • IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      38 1
      پاسخ
      خدا رحمتشون کنه بهترین و استثنایی ترین سینمای ایران بودن😔😔
    • محدثه IR ۲۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      38 3
      پاسخ
      خیلی ناراحت شدم. روحشان قرین رحمت الهی
    • مهراب IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      31 3
      پاسخ
      بازم مدرسه ام دیر شده با مهین شهابی
    • IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      29 2
      پاسخ
      روحش شاد
    • جاوید IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      31 3
      پاسخ
      روحش شاد و یادش گرامی باد.
    • assassin IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      53 2
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه چندبن نسل مختلف ایرانی روخندوند و شاد کرد. الهم صلی علی محمد و آل محمد
    • IR ۲۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      45 6
      پاسخ
      نامش جاودانه بزرگ مرد ایرانی
    • رضا IR ۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      43 3
      پاسخ
      خدابیامرزدش خیلی بازیگرخوبی بود رودستش بازیگرنبود خیلی ناراحت شدم
    • لیلا US ۲۲:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      39 7
      پاسخ
      😭😭😭😭💔💔💔💔💔یادش گرامی، روحش شاد، به تمام مردم ایران زمین تسلیت، خدا بیامرزش مردم رو میخندوند
    • مهدی IR ۲۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      39 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه چقدر دوست داشتنی بود
    • علی US ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      36 12
      پاسخ
      سلام ،روحشون شاد ،سالها برای ملت ایران شادی آورد وملت را امیدوارمیکرد فقدان این بازیگر واستاد بزرگ هنر را به ملت جهان و ایران اسلامی تسلیت عرض میکنم و خداوند به خانواده این مرحوم صبر عنایت فرماید
    • رضا IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      46 4
      پاسخ
      خدا بیامرزد روحش شاد 😔
    • ماژا IR ۲۲:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      46 7
      پاسخ
      روحش شاد واقعا در هنر پیشگی بی‌نظیر بود وبه عنوان کمدین بی همتا
    • IR ۲۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      39 1
      پاسخ
      خدا رحمتش کنه.. فقط من متعجب هستم چرا هنر پیشه های اینقدر کم عمر می‌کنند ؟؟؟؟؟
    • IR ۲۲:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      25 3
      پاسخ
      خدا بیامرزدش روحش شاد و یادش گرامی باد
    • IR ۲۲:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      32 3
      پاسخ
      خدا رحمت کنه
    • کیانا IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      39 3
      پاسخ
      واقعا ناراحت شدم روحشون شاد و یادشون گرامی باد 🥀🕊

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