اکبر عبدی درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر عبدی بازیگر شناخته شده سینما و تلویزیون که چندی پیش به دلیل سکته قلبی در بیمارستان بستری بود عصر امروز جمعه ۲ مرداد به دلیل ایست قلبی در ۶۶ سالگی درگذشت.

مسعود ده نمکی در گفتگو با خبرنگار مهر این خبر را تایید کرد.

اکبر عبدی یکی از برجسته‌ترین بازیگران سینما و تلویزیون ایران است که در ۴ شهریور ۱۳۳۹ در تهران متولد شد.

عبدی در سال ۱۳۵۹ با تله‌تئاتر «سنجاب‌ها» برای اولین بار جلوی دوربین رفت. همان سال با سریال «مثل‌آباد» وارد تلویزیون شد و نقطه عطف شهرتش، سریال کودکانه «باز مدرسه‌ام دیر شد» (۱۳۶۲) به کارگردانی حسین افصحی بود.

ورودش به سینما در سال ۱۳۶۳ با فیلم «جنجال بزرگ» آغاز شد. عبدی با فیلم‌های کمدی چون «مردی که موش شد»، «اجاره‌نشین‌ها»، «گراند سینما» و «ای ایران» استعدادش را در ژانر طنز اثبات کرد.

عبدی اولین سیمرغ بلورینش را در سال ۱۳۶۸ (۲۹ سالگی) برای نقش غلامرضا، پسر معلول خانواده در فیلم «مادر» علی حاتمی دریافت کرد.

دومین سیمرغ را در سال ۱۳۹۰ برای فیلم «خوابم می‌آد» رضا عطاران به دست آورد.

یکی از ماندگارترین نقش های او در «آدم‌برفی» داوود میرباقری و بازی در فیلم «ناصرالدین شاه آکتور سینما» ساخته محسن مخملباف بود.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت می‌گوید.