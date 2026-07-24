  1. استانها
  2. کرمانشاه
۳ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۲

فرزند هرسین در حمله موشکی به اهواز به شهادت رسید

فرزند هرسین در حمله موشکی به اهواز به شهادت رسید

کرمانشاه - ستوان دوم میلاد همتی، از اهالی روستای تمرگ و ساکن شهرستان هرسین، در حمله موشکی بامداد امروز به اهواز به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، ستوان دوم میلاد همتی، از اهالی روستای تمرگ و ساکن شهرستان هرسین، در پی حمله موشکی بامداد امروز به شهر اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این شهید والامقام در جریان حمله موشکی بامداد امروز که اهواز را هدف قرار داد، به شهادت رسید و به جمع شهدای مدافع امنیت و عزت کشور پیوست.

شهید میلاد همتی از فرزندان شهرستان هرسین در استان کرمانشاه بود و خبر شهادت وی موجب تأثر و اندوه مردم این شهرستان و استان شده است.

مردم هرسین و استان کرمانشاه همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ امنیت کشور، شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند و نام این شهید نیز در زمره افتخارآفرینان این دیار ثبت خواهد شد.

جزئیات مربوط به زمان و مکان برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری این شهید متعاقباً از سوی مراجع مسئول اعلام خواهد شد.

کد مطلب 6897918

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      2 1
      پاسخ
      خدا ترامپ بیشرف بکشه،کشتن مردم ایران براش شده تفریح!
    • امیرو کرمانشاهی IR ۰۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      3 0
      پاسخ
      روحش شاد بهشت گوارای وجودش باد
    • IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      خداوند رحمتش کنه به خانواده ش صبر بده

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها