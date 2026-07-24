فرزند هرسین در حمله موشکی به اهواز به شهادت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ستوان دوم میلاد همتی، از اهالی روستای تمرگ و ساکن شهرستان هرسین، در پی حمله موشکی بامداد امروز به شهر اهواز به درجه رفیع شهادت نائل آمد.



این شهید والامقام در جریان حمله موشکی بامداد امروز که اهواز را هدف قرار داد، به شهادت رسید و به جمع شهدای مدافع امنیت و عزت کشور پیوست.



شهید میلاد همتی از فرزندان شهرستان هرسین در استان کرمانشاه بود و خبر شهادت وی موجب تأثر و اندوه مردم این شهرستان و استان شده است.



مردم هرسین و استان کرمانشاه همواره در دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ امنیت کشور، شهدای بسیاری را تقدیم کرده‌اند و نام این شهید نیز در زمره افتخارآفرینان این دیار ثبت خواهد شد.



جزئیات مربوط به زمان و مکان برگزاری آیین تشییع و خاکسپاری این شهید متعاقباً از سوی مراجع مسئول اعلام خواهد شد.