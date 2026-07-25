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۳ مرداد ۱۴۰۵، ۳:۳۸

ادعای نیویورک‌تایمز درباره تصمیم ترامپ برای بررسی تشدید حملات به ایران

ادعای نیویورک‌تایمز درباره تصمیم ترامپ برای بررسی تشدید حملات به ایران

رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند که دونالد ترامپ با مشاوران ارشد و اعضای دولت خود درباره احتمال تشدید حملات علیه ایران رایزنی کرده و همزمان از روند جنگ ابراز نارضایتی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با مشاوران ارشد و اعضای دولت خود نشستی برگزار کرده تا بررسی کند آیا حملات علیه ایران باید تشدید شود یا خیر.

همچنین خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خود مدعی شد که ترامپ از روند جنگ احساس ناامیدی فزاینده‌ای دارد و خواهان افزایش هزینه‌های این جنگ برای ایران است.

این ادعاها درحالی بیان می شود که ترامپ ساعاتی پیش اعلام کرد که هنوز درباره حملات گسترده آمریکا علیه ایران تصمیم نگرفته است.

وی مدعی شد: در حال حاضر مذاکراتی با ایران در جریان است و شاید به نقطه ای نرسیم که نیازمند انجام یک حمله گسترده باشد.

کد مطلب 6897971

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    نظرات

    • ایرانی IR ۰۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۳
      1 0
      پاسخ
      هم خودش ، هم جهانی را سرکار گذاشته.

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