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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۲۷

رویترز خبر داد؛تلاش پاکستان و چین برای از سرگیری مذاکرات ایران وآمریکا

رویترز خبر داد؛تلاش پاکستان و چین برای از سرگیری مذاکرات ایران وآمریکا

منابع پاکستانی از بررسی مسیر آغاز مجدد مذاکرات میان ایران و آمریکا در چارچوب تلاش هایی که چین آغازگر آن بوده، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سه منبع پاکستانی اعلام کردند که اسلام آباد در حال بررسی مسیری برای از سر گیری مذاکرات شکست خورده میان ایران و آمریکا در خصوص پایان دادن به جنگ کنونی در چارچوب تلاش هایی که چین آغازگر آن بوده، است.

این منابع اضافه کردند که مذاکراتی در این خصوص در جریان سفر وزیر کشور ایران به اسلام آباد طی روزهای گذشته صورت گرفته است.

آنها در عین حال تاکید کردند که موانع پیش روی هر گونه مذاکره ای با آمریکا همچنان بزرگ هستند.

این در حالی است که آمریکا و دولت ترامپ حین مذاکره نمایشی با ایران اقدام به تجاوز نظامی علیه کشورمان کرد و عملا نشان داد که قابل اعتماد نیست.

کد مطلب 6897789

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    نظرات

    • AM ۲۰:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۲
      1 1
      پاسخ
      ایران به کمک همکاری با نیابتی هایش همه چاه های نفت منطقه رو بزند به گونه ای که تا چند سال کشور های منطقه نتوانند نفت بفروشند تا جهان دچار کمبود نفت شود و سپس به آمریکا بگوید اگر آمریکا نفت نیاز دارد بیاید از ایران نفت بخرد در غیر این صورت ایران همه چاه های گاز منطقه را نیز در برابر حمله به آب شیرین کن یکی از شهر های ایران خواهد زد ، زیرا سالهاست کشور های منطقه نفت و گازی که باید ایران می فروخت را به جای ایران می فروشند و گاز های ایران را از زیر زمین می کشند و می فروشند

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