روز پرحادثه برای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس عسگری اظهار کرد: در بخش حوادث غرق‌شدگی، سه مورد حادثه در رودخانه‌های استان به ثبت رسید. در یکی از این حوادث، یک کودک ۵ ساله در رودخانه دشتک دچار غرق‌شدگی شد که با اقدام به‌موقع نیروهای امدادی نجات یافت. همچنین یک جوان ۱۸ ساله در زاینده‌رود نیز پس از غرق‌شدگی توسط عوامل امدادی نجات داده شد و برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل گردید. با این حال، متأسفانه یک جوان ۲۹ ساله در رودخانه ارمند جان خود را از دست داد.

وی تصریح کرد: در واژگونی یک دستگاه خودروی ال‌۹۰ در محور شهرکرد–شلمزار، پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس، به مراکز درمانی منتقل شدند.

عسگری ادامه داد: در حادثه برخورد چهار دستگاه خودرو شامل دو دستگاه پراید، یک دستگاه پژو و یک دستگاه شاهین در محور بروجن–لردگان (پس از تونل)، شش نفر مصدوم شدند.

سرپرست مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی چهارمحال و بختیاری همچنین از وقوع تصادف بین یک دستگاه تیبا و یک دستگاه ال‌۹۰ در محور خراجی اردل خبر داد و گفت: این حادثه نیز شش مصدوم بر جای گذاشت که اقدامات درمانی لازم در محل انجام و مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

عسگری با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای و حضور در حاشیه رودخانه‌ها، از شهروندان خواست با توجه به افزایش حوادث در فصل گرما، توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند تا از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری شود.