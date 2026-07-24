وال استریت مدعی شد؛ حملات هوایی بحرین و کویت علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال مدعی شد که بحرین و کویت اولین حملات هوایی مستقیم خود را علیه ایران انجام دادهاند و سایتهای نظامی کشورمان را هدف قرار دادهاند که نشاندهنده تشدید چشمگیر درگیریهای منطقهای است.
در ادامه این گزارش آمده است: بحرین و کویت به طور محرمانه با استفاده از جنگندههای خود اهدافی را در ایران مورد اصابت قرار دادهاند؛ اقدامی که نخستین حملات تلافیجویانه مستقیم این دو کشور علیه ایران به شمار میرود.
در این گزارش ادعا شده است که حملات مذکور انبارهای موشکی و پهپادی ایران را هدف قرار داده و امارات نیز با ارائه اطلاعات و پوشش هوایی از این عملیات پشتیبانی کرده است.
این در حالی است که اساسا عملیات های موشکی و پهپادی ایران علیه پایگاه های آمریکا در کشورهای منطقه به عنوان مبدأ تجاوز صورت می گیرد.
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