بازیکن خارجی استقلال به تهران برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، یاسر آسانی وینگر اهل آلبانی آبی‌ها، دقایقی پیش با هماهنگی و برنامه‌ریزی صورت‌گرفته وارد تهران شد.

بازیکن تاثیرگذار آبی‌پوشان طبق برنامه‌ از فردا در تمرینات تیم فوتبال استقلال حضور خواهد یافت و در اختیار کادر فنی قرار می‌گیرد.

باشگاه استقلال با هدف فراهم کردن بهترین شرایط برای آماده‌سازی تیم در فصل جدید، اقدامات لازم را برای بازگشت آسانی به عمل آورد و این بازیکن از فردا در کنار سایر آبی‌پوشان فعالیت خود را ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی در تاریخ ۲۳ تیر اقدام به فسخ یک‌طرفه قرارداد خود کرد اما از آنجایی که نامه فسخ به فیفا ارسال نشد او مشکلی برای ادامه همکاری با آبی‌ها ندارد.