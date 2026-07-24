خبرگزاری مهر – گروه استانها: با نزدیک شدن به ایام اربعین حسینی، بار دیگر نگاه میلیونها عاشق اهلبیت (ع) به مرزهای غربی کشور دوخته شده است؛ مرزهایی که هر ساله به گذرگاه بزرگترین اجتماع انسانی جهان تبدیل میشوند و صحنه جلوههای کمنظیر همدلی، خدمترسانی و عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) هستند. در میان این گذرگاهها، مرز بینالمللی خسروی به واسطه قدمت تاریخی، موقعیت راهبردی، دسترسی آسان، ظرفیت بالای زیرساختی و نزدیکی به شهرهای زیارتی عراق، جایگاهی ممتاز و متفاوت یافته است؛ مرزی که سالها با عنوان «دروازه تاریخی کربلا» شناخته میشود و امروز با چهرهای نو، امکاناتی گستردهتر و آمادگی کامل، خود را برای پذیرایی از خیل عظیم زائران آماده کرده است.
این روزها اگر راهی شهرستان مرزی قصرشیرین شوید، حال و هوای اربعین پیش از آغاز رسمی سفرها به خوبی قابل لمس است. از تردد شبانهروزی موکبداران و استقرار تجهیزات خدماتی گرفته تا فعالیت نیروهای اجرایی، امدادی، انتظامی، شهرداریها و دستگاههای خدماترسان، همه و همه نویدبخش آغاز بزرگترین عملیات خدمترسانی مردمی کشور هستند. هر گوشه از پایانه مرزی خسروی نشانی از تلاش بیوقفه برای فراهم کردن سفری آسان، ایمن و آرام برای زائران دارد؛ تلاشی که ماههاست آغاز شده و اکنون به مراحل پایانی خود رسیده است.
مرز خسروی که بزرگترین پایانه بینالمللی زمینی خاورمیانه را در خود جای داده، طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای توسعه زیرساختهای اربعین تبدیل شده است. تجربه موفق سال گذشته و ثبت تردد بیش از یک میلیون زائر از این مرز، مسئولان را بر آن داشت تا ظرفیتهای موجود را بیش از گذشته ارتقا دهند. افزایش تعداد گیتهای ورود و خروج، توسعه سایهبانها، ایجاد فضاهای جدید استراحت، افزایش ظرفیت پارکینگها، بهسازی محورهای مواصلاتی، اجرای روکش آسفالت، تقویت روشنایی مسیرها، توسعه زیرساختهای ارتباطی، بهداشتی و خدماتی و همچنین تجهیز پایانه به امکانات جدید، تنها بخشی از اقداماتی است که در ماههای اخیر برای استقبال از زائران انجام شده است.
این اقدامات صرفاً به توسعه فیزیکی محدود نشده و برنامهریزیهای مدیریتی گستردهای نیز برای تسهیل تردد زائران صورت گرفته است. حضور وزیر کشور، رئیس ستاد مرکزی اربعین و مسئولان ارشد کشوری و استانی در مرز خسروی و بازدیدهای میدانی آنان، موجب شد روند تکمیل پروژهها با سرعت بیشتری دنبال شود تا این مرز با آمادگی کامل وارد عملیات اربعین شود.
در کنار این زیرساختها، مزیتهای جغرافیایی مرز خسروی همچنان مهمترین برگ برنده آن محسوب میشود. نزدیکی این مرز به شهرهای مقدس کاظمین، سامرا، کربلا و نجف، موجب کاهش زمان و هزینه سفر زائران شده است. همچنین فاصله کمتر خسروی با بسیاری از استانهای مرکزی و شمالغرب کشور، در کنار بزرگراهی بودن مسیر کرمانشاه تا قصرشیرین، شرایطی فراهم کرده که سفر از این مسیر با سهولت، ایمنی و آرامش بیشتری همراه باشد.
برنامهریزی برای تردد روزانه تا ۲۰۰ هزار زائر، فعالسازی ۵۸ گیت ورود و خروج، حضور گسترده نیروهای امدادی، امنیتی، بهداشتی و خدماتی، فعالیت صدها موکب مردمی و فراهم شدن امکان ارائه خدمات شبانهروزی، همگی بیانگر آن است که خسروی امروز تنها یک مرز نیست؛ بلکه نمادی از همدلی ملی و عزم همه دستگاهها برای خدمت به زائران سیدالشهدا (ع) است. مرزی که امسال با ظرفیتی فراتر از گذشته، آماده استقبال از عاشقانی است که مسیر دلدادگی خود را از غربیترین نقطه ایران آغاز میکنند.
توسعه دو برابری زیرساختها؛ خسروی آماده میزبانی گسترده از زائران
محمد شفیعی، فرماندار شهرستان مرزی قصرشیرین، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل مرز بینالمللی خسروی برای میزبانی از زائران اربعین حسینی اظهار کرد: زیرساختهای مرز خسروی نسبت به سال گذشته دو برابر شده و تمامی این توسعهها با هدف تسهیل تردد زائران و ارتقای کیفیت خدمات انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه امسال مجموعهای از اقدامات عمرانی، خدماتی و رفاهی در این مرز به بهرهبرداری رسیده است، افزود: افزایش سایهبانها، توسعه فعالیتهای فرهنگی، تقویت زیرساختهای گذرنامه، افزایش تعداد گیتهای ورود و خروج، ایجاد محلهای مناسب برای استراحت زائران و تکمیل بسیاری از پروژههای خدماتی، بخشی از اقداماتی است که امسال در مرز خسروی انجام شده است.
شفیعی با اشاره به اجرای طرح پارکسوار در درب شرقی پایانه مرزی گفت: این طرح نقش مهمی در روانسازی تردد زائران ایفا میکند و موجب شده زائران پس از پیاده شدن از خودروها، در کوتاهترین زمان ممکن وارد پایانه مرزی شوند.
نخستین تردد مستقیم اتوبوسهای ایرانی به عراق از مرز خسروی
فرماندار قصرشیرین یکی از مهمترین اتفاقات اربعین امسال را راهاندازی امکان تردد مستقیم اتوبوسهای ایرانی به داخل خاک عراق عنوان کرد و افزود: برای نخستین بار در مرز خسروی، کاپتاژ اتوبوسهای ایرانی انجام شده و ناوگان حملونقل کشور میتواند بدون نیاز به جابهجایی مسافر در مرز، به صورت مستقیم وارد خاک عراق شود.
وی این اقدام را تحولی مهم در خدمترسانی به زائران دانست و تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر کاهش زمان سفر، موجب حذف جابهجاییهای اضافی، افزایش رفاه و آسایش زائران و تسهیل انتقال آنان به شهرهای زیارتی خواهد شد.
شفیعی همچنین از افزایش ظرفیت پارکینگها و تکمیل دومین پارکینگ مرز خسروی خبر داد و گفت: تمامی دستگاههای اجرایی، خدماتی، امدادی، انتظامی و مرزبانی با آمادگی کامل در مرز مستقر هستند و هیچ کمبودی در حوزه خدمات، امنیت، رفاه، بهداشت و تسهیل تردد وجود ندارد.
وی در پایان با دعوت از زائران برای انتخاب مرز خسروی تأکید کرد: توسعه چشمگیر زیرساختها، مسیر مناسب، تردد روان، امکانات گسترده و خدمات شبانهروزی، خسروی را به بهترین انتخاب برای سفر به عتبات عالیات تبدیل کرده است.
خدمترسانی شبانهروزی ناوگان حملونقل در مرز خسروی
غلامرضا شهبازی، رئیس سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه و مدیر قرارگاه حملونقل اربعین حسینی در مرز بینالمللی خسروی، در گفتگو با خبرنگار مهر از آمادگی کامل ناوگان حملونقل برای جابهجایی زائران خبر داد و اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای سازمان حملونقل مسافر شهرداری کرمانشاه برای خدمترسانی به زائران بسیج شده و خدمات حملونقل به صورت شبانهروزی و بدون وقفه ارائه میشود.
وی افزود: برنامهریزیها به گونهای انجام شده که در تمام ساعات شبانهروز، زائران بتوانند با آرامش، نظم و سرعت مناسب از خدمات حملونقل استفاده کنند و هیچ وقفهای در فرآیند جابهجایی آنان ایجاد نشود.
همه ظرفیتهای شهرداری کرمانشاه در خدمت زائران
شهبازی با اشاره به حضور نیروهای اجرایی این سازمان گفت: رانندگان، کارکنان و تمامی عوامل اجرایی با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، شبانهروز در حال خدمت هستند و تلاش میکنند بهترین خدمات ممکن را به زائران ارائه دهند.
وی ضمن قدردانی از تلاش همکاران خود اظهار کرد: همدلی و تعهد کارکنان نقش مهمی در ارائه خدمات مطلوب و رضایت زائران دارد و بدون شک این تلاش جمعی زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم اربعین را فراهم خواهد کرد.
مدیر قرارگاه حملونقل اربعین تأکید کرد: خدمترسانی ناوگان حملونقل تا پایان ایام اربعین به صورت مستمر ادامه خواهد داشت و تمامی امکانات برای جابهجایی ایمن و منظم زائران به کار گرفته شده است.
اجرای طرح هوشمند ترافیکی برای سفری ایمن
سرهنگ مهدی امجدیان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کرمانشاه، نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی کامل پلیس راهور برای مدیریت ترافیک اربعین اظهار کرد: طرح ترافیکی گرافیکپایه ویژه اربعین که سال گذشته با دستور فرمانده انتظامی استان تدوین و اجرا شد، نتایج بسیار مطلوبی در کاهش حوادث، افزایش نظم و رضایت زائران به همراه داشت و امسال نیز با قوت بیشتری اجرا میشود.
وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۳۰۰ نفر از نیروهای پلیس راهور، ۶۳ تیم خودرویی و ۵۲ تیم موتوری در محورهای مواصلاتی و مرز خسروی مستقر خواهند شد تا مدیریت ترافیک، روانسازی عبور و مرور و افزایش ایمنی سفر زائران را بر عهده داشته باشند.
ایستگاههای خوابزدایی؛ ابتکاری برای کاهش حوادث جادهای
رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به موفقیت ایستگاههای خوابزدایی در سال گذشته گفت: این ایستگاهها با هدف جلوگیری از تصادفات ناشی از خستگی رانندگان ایجاد شد و نقش مؤثری در کاهش سوانح رانندگی داشت.
امجدیان افزود: امسال نیز این مراکز به صورت شبانهروزی فعال خواهند بود تا رانندگان پس از استراحت کوتاه، با هوشیاری بیشتری مسیر خود را ادامه دهند.
وی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای پلیس راهور استان برای خدمترسانی به زائران به کار گرفته شده و همکاران ما در سراسر محورهای مواصلاتی، بهویژه مسیر کرمانشاه-قصرشیرین و پایانه مرزی خسروی، به صورت شبانهروزی حضور خواهند داشت.
رئیس پلیس راهور استان در پایان از زائران خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و توجه به توصیههای پلیس، زمینه سفری ایمن و آرام را برای خود و سایر زائران فراهم کنند.
مرز بینالمللی خسروی امروز با مجموعهای از زیرساختهای توسعهیافته، خدمات گسترده، مدیریت هوشمند ترافیک، ناوگان حملونقل شبانهروزی، امکانات رفاهی و بهداشتی، پارکینگهای وسیع، گیتهای متعدد و مشارکت کمنظیر دستگاههای اجرایی و نیروهای مردمی، بیش از هر زمان دیگری آماده میزبانی از زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) است. تجربه موفق سالهای گذشته، توسعه چشمگیر امکانات و موقعیت ممتاز جغرافیایی این مرز، خسروی را به یکی از بهترین و مطمئنترین مسیرهای سفر به عتبات عالیات تبدیل کرده است؛ مسیری که میتواند آغازگر سفری آرام، سریع، ایمن و خاطرهانگیز برای عاشقان حسینی باشد و بار دیگر نقش تاریخی خود را به عنوان «دروازه تاریخی کربلا» با شکوهی بیش از گذشته ایفا کند.
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