آغاز برداشت مکانیزه شالی در ساری

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز فصل برداشت برنج، نخستین برداشت مکانیزه شالی در روستای شهابلیلم از توابع شهرستان ساری با حضور فرماندار ساری، بخشدار مرکزی، دهیار و جمعی از کشاورزان و اهالی منطقه برگزار شد.
فرماندار ساری عصر شنبه در حاشیه مراسم برداشت مکانیزه برنج با اشاره به جایگاه کشاورزی در اقتصاد شهرستان اظهار کرد: با همکاری کشاورزان، بهرهبرداران و مجموعه جهاد کشاورزی، شرایط مناسبی برای تولید برنج باکیفیت در سال زراعی جاری فراهم شده است.
اسکندرنیا با بیان اینکه از حدود ۸۸ هزار هکتار اراضی کشاورزی شهرستان ساری، بیش از ۲۵ هزار هکتار زیر کشت شالی قرار دارد، افزود: پیشبینی میشود مزارع امسال از نظر کیفیت و میزان تولید، عملکرد مطلوبی داشته باشند و آمار نهایی پس از جمعبندی از سوی جهاد کشاورزی اعلام خواهد شد.
وی مدیریت صحیح و زمانبندی مناسب مراحل مختلف کشت را از عوامل اصلی موفقیت فصل زراعی امسال برشمرد و گفت: آمادهسازی زمین، نشاکاری، مراقبت از مزارع و برداشت محصول نسبت به سالهای گذشته زودتر انجام شد که این موضوع موجب شد بخش قابل توجهی از مزارع پیش از گسترش آفات وارد مرحله برداشت شوند.
فرماندار ساری ادامه داد: کاهش خسارت ناشی از آفات، علاوه بر ارتقای کیفیت محصول، هزینههای تولید را نیز کاهش میدهد؛ موضوعی که با توجه به افزایش قیمت نهادهها، کود، سموم و ماشینآلات کشاورزی، اهمیت ویژهای برای بهرهبرداران دارد.
وی همچنین با اشاره به نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی بر روند تولید اظهار داشت: در سال جاری تلاش شده است با مدیریت مصرف سموم و نهادههای شیمیایی، محصولی سالمتر و با کیفیت بالاتر تولید و به بازار عرضه شود تا ضمن حمایت از سلامت مصرفکنندگان، زمینه افزایش استقبال از برنج داخلی نیز فراهم شود.
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