حمید ترشیزی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش «روایت ماندگاری قائد امت» با حضور فعالان رسانهای استان خبر داد و اظهار کرد: این همایش با هدف تبیین ابعاد مختلف اندیشه و نقش راهبردی رهبر معظم انقلاب در تحولات کشور و منطقه برگزار میشود.
ترشیزی افزود: این همایش روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۹ در سالن ولایت سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این مراسم، گفت: سردار سید موسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا استان گلستان، سخنران اصلی این همایش خواهد بود و در خصوص محورهای مرتبط با «روایت ماندگاری قائد امت» و نقش جهاد تبیین در شرایط امروز سخنرانی خواهد کرد.
مسئول بسیج رسانه گلستان با بیان اینکه این برنامه با مشارکت مجموعههای رسانهای استان برگزار میشود، خاطرنشان کرد: همایش «روایت ماندگاری قائد امت» با همکاری سازمان بسیج رسانه و خانه مطبوعات و رسانههای استان گلستان برگزار میشود و از اصحاب رسانه، خبرنگاران و فعالان فضای رسانهای برای حضور در این برنامه دعوت شده است.
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