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۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۷:۴۷

پس‌لرزه‌های جنگ ایران؛

گاردین: قیمت گاز در اروپا به بالاترین حد طی ۴ ماه اخیر رسید

گاردین: قیمت گاز در اروپا به بالاترین حد طی ۴ ماه اخیر رسید

گاردین از افزایش قیمت گاز در اروپا به دلیل تنش در منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گاردین گزارش داد که قیمت گاز در اروپا به دلیل جنگ به بالاترین حد خود در ۴ ماه اخیر رسیده است.

روز گذشته نیز داده های منتشر شده از سوی بورس لندن نشان داد که قیمت قراردادهای آتی گاز در مرکز هلندی تی تی اف به ۷۱۶ دلار در هر هزار متر مکعب رسیده است. این افزایش قیمت برای نخستین باز از ۲۳ مارس گذشته ثبت شده است.

در این گزارش آمده است که افزایش قیمت گاز در اروپا به دلیل تنش های جاری در منطقه و به ویژه تنگه هرمز صورت گرفته است.

همچنین پیشتر گزارش شده بود که قیمت نفت خام برنت با افزایش سه درصدی از سد ۹۰ دلار گذشت و به ۹۰ دلار و ۷۴ سنت رسید. این افزایش قیمت نیز در سایه تداوم تنش ها در منطقه و اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز صورت می گیرد.

کد مطلب 6894247

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