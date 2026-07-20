هوای کرج در وضعیت خطرناک

به گزارش خبرنگار مهر؛ شاخص کیفیت هوای شهر کرج عصر امروز به عدد ۳۰۵ رسید و بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای مرکز استان البرز در وضعیت «خطرناک» قرار گرفت؛ شرایطی که می‌تواند سلامت تمامی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

بررسی داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور نشان می‌دهد شاخص لحظه‌ای کیفیت هوا در ساعت ۱۸ امروز در ایستگاه کرج عدد ۳۰۵ را ثبت کرده است؛ در حالی که این شاخص در طول امروز ۱۳۴ و روز گذشته ۱۰۵ بوده و روند افزایشی قابل توجهی را تجربه کرده است.

بر اساس استاندارد شاخص کیفیت هوا (AQI)، قرار گرفتن شاخص در بازه ۳۰۱ تا ۵۰۰ به معنای وضعیت «خطرناک» است و در این شرایط، همه افراد جامعه، حتی افراد سالم، ممکن است با پیامدهای ناشی از آلودگی هوا مواجه شوند.

همزمان اداره‌کل هواشناسی استان البرز نیز با صدور هشدار سطح زرد شماره ۲۳ اعلام کرده است که به دلیل جنبش فشار سطح زمین و گذر موج ناپایدار سطوح میانی، از امروز تا پایان هفته وزش باد شدید، گردوخاک، کاهش محسوس دما و کاهش کیفیت هوا در استان مورد انتظار است.

در اطلاعیه هواشناسی آمده است که برای روز دوشنبه ۲۹ تیرماه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش محسوس دما پیش‌بینی شده و بیشینه دمای کرج به ۳۸ درجه سانتی‌گراد و کمینه آن به ۱۸ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید. همچنین بیشینه سرعت لحظه‌ای باد در کرج ۴۸ کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.

هواشناسی البرز پیش‌بینی کرده است این شرایط تا روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه نیز با وزش باد، گردوخاک و در ارتفاعات مه رقیق و احتمال بارش خفیف ادامه داشته باشد.

کارشناسان توصیه می‌کنند در شرایط فعلی، شهروندان به‌ویژه کودکان، سالمندان، بیماران قلبی و ریوی و زنان باردار از حضور و فعالیت غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و سایر افراد نیز تا حد امکان زمان تردد در فضای آزاد را کاهش دهند.