۱۷۵ هزار تن خربزه تربت جام راهی بازارهای داخلی و صادرات می شود

محمد دوستخواه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت خربزه از مزارع این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: تربت‌جام با بیش از ۸ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت، به عنوان قطب تولید خربزه کشور شناخته می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان تربت جام گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال از این سطح، بیش از ۱۷۵ هزار تن خربزه برداشت و به بازارهای مصرف سراسر کشور ارسال شود و بخشی از این محصول نیز به دلیل کیفیت مطلوب، راهی بازارهای صادراتی خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مهم این محصول در اقتصاد منطقه اظهار کرد: خربزه یکی از محصولات استراتژیک شهرستان است که علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، سهم قابل توجهی در صادرات محصولات کشاورزی دارد و نقش مهمی در رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در شهرستان ایفا می‌کند.

دوستخواه احمدی همچنین بیان کرد: کشت و برداشت خربزه از محصولات اشتغال‌زای بخش کشاورزی است و به طور متوسط در هر هکتار، برای ۸۰ نفر در روز فرصت اشتغال ایجاد می‌شود که این موضوع نقش مؤثری در ایجاد درآمد و معیشت خانواده‌های روستایی دارد.

رئیس جهاد کشاورزی تربت‌جام با تأکید بر کیفیت بالای خربزه تولیدی این شهرستان، خاطرنشان کرد: کشاورزان با بهره‌گیری از تجربه و شرایط اقلیمی مناسب، محصولی با کیفیت تولید می‌کنند که همواره مورد استقبال بازارهای داخلی و صادراتی قرار گرفته است.