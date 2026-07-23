پیش بینی روند افزایش دما در خراسان رضوی از هفته آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین نقشهها و مدلهای هواشناسی، برای امروز در خراسان رضوی گاهی افزایش سرعت وزش باد، وزش باد شدید و وقوع غبار پیشبینی میشود.
کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: تا روزهای ابتدایی هفته آینده، پدیده غالب جوی در مناطق بادخیز استان، وزش باد و در برخی مناطق وزش باد شدید همراه با گردوخاک خواهد بود. همچنین از اوایل هفته آینده، افزایش نسبی دما در سطح استان مورد انتظار است.
وی با اشاره به دمای ۲۴ ساعت گذشته استان افزود: فریمان با حداقل دمای ۱۴ درجه سانتیگراد خنکترین و بردسکن با حداکثر دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط خراسان رضوی بودند.
الهی درباره وضعیت دمایی مشهد نیز گفت: در شبانهروز گذشته، دمای هوای مشهد بین ۲۲ تا ۳۳ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است. پیشبینی میشود امروز دمای هوای مشهد در گرمترین ساعات به ۳۳ درجه سانتیگراد و امشب در خنکترین ساعات به ۲۱ درجه سانتیگراد برسد.
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