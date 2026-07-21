بارش، رعدوبرق و وزش باد مهمان گلستان؛ افزایش دما از پایان هفته

مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، اظهار کرد: با نفوذ جریانات مرطوب و تأثیرگذاری ناوه از سمت شمال، شرایط جوی استان تا پایان امروز سه شنبه ناپایدار خواهد بود.

وی افزود: بر این اساس، در بیشتر مناطق گلستان بارش باران همراه با احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و وزش باد نسبتاً شدید نیز در سطح استان رخ خواهد داد.

اصحابی ادامه داد: شدت وزش باد در نواحی شرقی و شمالی استان در برخی ساعات به حد شدید خواهد رسید و در مناطق مستعد نیز احتمال خیزش گرد و غبار وجود دارد.

وی با بیان اینکه از روز چهارشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته می‌شود، گفت: در اغلب نقاط گلستان جوی نسبتاً پایدار حاکم خواهد شد، هرچند در ارتفاعات و مناطق کوهستانی همچنان احتمال وقوع رگبارهای پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: بر اساس الگوهای فعلی، از روزهای پایانی هفته روند افزایش دما در استان آغاز می‌شود و هوای گلستان به تدریج گرم‌تر خواهد شد.